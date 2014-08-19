پیش بینی موج گرمازدگی در اردبیل/ضرورت مراقبت از گروه های آسیب پذیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت آب و هوایی استان تصریح کرد: طی روزهای اخیر افزایش دما محسوس بوده و این افزایش تا پایان هفته به قوت خود باقی است.

وی افزود: طبق پیش بینی های صورت گرفته گرمازدگی برای روز چهارشنبه و افزایش قابل توجه دما انتظار می رود.

دولتی مهر از شهروندان خواست مراقب گروه های آسیب پذیر از جمله کودکان زیر پنج سال، بیماران و سالمندان بوده و تا حد امکان زیر نور مستقیم خورشید قرار نگیرند.

مدیر کل هواشناسی استان تاکید کرد: طی روزهای پایانی هفته دمای برخی شهرها تا 40 درجه افزایش خواهد یافت.

وی از عموم کشاورزان خواستار توجه به این مهم شد و بیان داشت: ضروری است آبیاری اراضی کشاورزی در طول شب انجام شود.

به گفته دولتی مهر تنظیم مداوم دمای هوای دامداری و مرغداری ها نیز ضرورت ویژه دارد.