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۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۲۱:۱۳

دولتی مهر اعلام کرد؛

پیش بینی موج گرمازدگی در اردبیل/ضرورت مراقبت از گروه های آسیب پذیر

پیش بینی موج گرمازدگی در اردبیل/ضرورت مراقبت از گروه های آسیب پذیر

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: با افزایش قابل توجه دما موج گرمازدگی در روزهای پایانی هفته جاری در استان پیش بینی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت آب و هوایی استان تصریح کرد: طی روزهای اخیر افزایش دما محسوس بوده و این افزایش تا پایان هفته به قوت خود باقی است.

وی افزود: طبق پیش بینی های صورت گرفته گرمازدگی برای روز چهارشنبه و افزایش قابل توجه دما انتظار می رود.

دولتی مهر از شهروندان خواست مراقب گروه های آسیب پذیر از جمله کودکان زیر پنج سال، بیماران و سالمندان بوده و تا حد امکان زیر نور مستقیم خورشید قرار نگیرند.

مدیر کل هواشناسی استان تاکید کرد: طی روزهای پایانی هفته دمای برخی شهرها تا 40 درجه افزایش خواهد یافت.

وی از عموم کشاورزان خواستار توجه به این مهم شد و بیان داشت: ضروری است آبیاری اراضی کشاورزی در طول شب انجام شود.

به گفته دولتی مهر تنظیم مداوم دمای هوای دامداری و مرغداری ها نیز ضرورت ویژه دارد.

کد مطلب 2353510

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