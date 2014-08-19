پیش بینی موج گرمازدگی در اردبیل/ضرورت مراقبت از گروه های آسیب پذیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتی مهر شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت آب و هوایی استان تصریح کرد: طی روزهای اخیر افزایش دما محسوس بوده و این افزایش تا پایان هفته به قوت خود باقی است.
وی افزود: طبق پیش بینی های صورت گرفته گرمازدگی برای روز چهارشنبه و افزایش قابل توجه دما انتظار می رود.
دولتی مهر از شهروندان خواست مراقب گروه های آسیب پذیر از جمله کودکان زیر پنج سال، بیماران و سالمندان بوده و تا حد امکان زیر نور مستقیم خورشید قرار نگیرند.
مدیر کل هواشناسی استان تاکید کرد: طی روزهای پایانی هفته دمای برخی شهرها تا 40 درجه افزایش خواهد یافت.
وی از عموم کشاورزان خواستار توجه به این مهم شد و بیان داشت: ضروری است آبیاری اراضی کشاورزی در طول شب انجام شود.
به گفته دولتی مهر تنظیم مداوم دمای هوای دامداری و مرغداری ها نیز ضرورت ویژه دارد.
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