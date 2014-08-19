شایسته نیست دانش آموزان خوزستانی در کانکس درس بخوانند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی عصر امروز در نشست مشترک شورا و حامیان آموزش و پرورش که در سالن شهید هاشمی برگزار شد، اظهار کرد: رفع مشکلات مربوط به آموزش و پرورش از عهده یک سازمان برنمی آید و دستگاه های مرتبط با آموزش و پرورش لیست بلند بالایی است که هرکدام وظایفی بر عهده دارند.



وی با طرح این سئوال که چرا خوزستان از نظر آموزش و پرورش در این جایگاه قرار دارد؟ ادامه داد: خوزستان دچار ضعف آموزشی و مشکلات زیر ساختی است و هجوم فرهنگ بیگانه در خوزستان بیش از سایر استانهای کشور است و رتبه پایین خوزستان نتیجه این دلایل است.



معاون عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه با تفکیک و احساء مشکلات می توان علت افت تحصیلی دانش آموزان در استان را بررسی کرد، تصریح کرد: خوزستان، استانی است که داشته های زیادی دارد و فقیر نیست، می توانیم با تقسیم کار و برطرف کردن مشکلات درون سازمانی این رتبه را نداشته باشیم.



وی با تاکید بر اینکه وظیفه هر دستگاه اجرایی در ارتقای رتبه آموزش و پرورش باید مشخص شود، اذعان کرد: در شهری از خوزستان که زیر پای مردم آن نفت است دانش آموزان در کانکس درس می خوانند و درخواست آنها از ما تنها یک پنکه است.



سیاحی افزود: صلاح نیست در کنار مرکز استان و شهرستان جدیدالتاسیس دانش آموزان در کانکس درس بخوانند و در تابستان و زمستان، سرما و گرما آنها را آزار بدهد.



وی با بیان اینکه از ظرفیت دستگاه ها برای رسیدگی به دانش آموزان استفاده کنیم، عنوان کرد: یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده و باید تلاش کنیم در کنار آموزش و پرورش استان مشکلات این بخش رفع شود.

