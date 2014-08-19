آموزش و پرورش خوزستان 200 میلیارد تومان بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده عصر امروز در نشست مشترک شورا و حامیان آموزش و پرورش که در سالن شهید هاشمی برگزار شد، اظهار کرد: تکیه گاه امروز ما در بحث هویت دینی، ملی، فرهنگی و تاریخی چیزی جز آموزش و پرورش نیست و اگر بتوانیم یک آموزش و پرورش توانمند داشته باشیم در بسیاری از زمینه ها مشکلی نخواهیم داشت.



وی ادامه داد: اشتغال، صنعت و تراکم آسیب های اجتماعی همگی به نوع عملکرد آموزش و پرورش و نگاه ما به تعلیم و تربیت بازمی گردد.



مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه خوزستان سومین استان از نظر آمار دانش آموزی است، تصریح کرد: خوزستان با 934 هزار و 696 دانش آموز دارای هشت هزار و 805 مدرسه و 63 هزار و 470 معلم است و در این شرایط یک هزار و 125 مدرسه و هفت هزار و 500 معلم کمبود داریم.



وی اضافه کرد: کمبود معلم اولین عامل افت و عقب ماندگی آموزش و پرورش استان است زیرا معلمی که از صبح تا بعد از ظهر در کلاس درس حاضر باشد دیگر نشاط و خلاقیتی نخواهد داشت.



تقی زاده با اشاره به اینکه از مدارس موجود، 573 مدرسه در مناطق عشایری قرار دارد، عنوان کرد: خوزستان سومین استان از نظر آمار دانش آموزان عشایری است در حالی که بدترین نوع کیفیت در مدارس عشایری خوزستان قرار دارد.



وی بیان کرد: براساس اعلام مرکز آمار ایران 650 هزار بی سواد در خوزستان وجود دارد و براساس برنامه پنجم توسعه باید تا سال آینده بی سوادی در کشور ریشه کن شود این در حالی است که سال گذشته تنها پنج هزار نفر بی سواد در خوزستان را توانستیم سر کلاس ها بنشانیم.



مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اینکه در جاهایی که طرح داریم پول موجود نیست و بالعکس عنوان کرد: بیشترین اعتبارات آموزش و پرورش خوزستان در بخش سواد آموزی است به این ترتیب که برای پیش دبستانی اعتبار 120 میلیون تومانی اختصاص داده اند اما تنها برای تبلیغات نهضت سواد آموزی 600 میلیون تومان اختصاص داده شده است.



وی با بیان اینکه یک تیم قوی برای ارزیابی آموزش و پرورش استان برای بررسی علل عقب ماندگی تشکیل می دهیم، گفت: هیچ تغییر، تحول و تکاملی در جامعه ای به وجود نخواهد آمد مگر اینکه آموزش و پرورش آن دچار تحول شود.



تقی زاده عنوان کرد: واقعیت انکارناپذیری که همواره در طول تاریخ گذشته ما وجود داشته این است که آموزش و پرورش اولویت اول هیچ کدام از دولت های ایران تا قبل از انقلاب نبوده است بنابراین انتظار هیچ تحولی را نداشتیم و این مشکل و شکاف در خوزستان عمیق تر بود.



وی با اشاره به اینکه شرایط مالی آموزش و پرورش خوزستان خوب نیست تصریح کرد: آموزش و پرورش خوزستان 200 میلیارد تومان بدهکار است و تنها یک رقم هفت میلیارد تومانی به سازمان برق بدهکار هستیم.



وی افزود: یکی از مهم ترین منابع مالی آموزش و پرورش خوزستان پنج درصد از درآمد شهرداری ها است که در سال های اخیر پرداخت نشده است و به آن توجهی نمی شود.

