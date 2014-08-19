در رختکن گرد و خاک کردم/ خیلی چیزها از کرانچار یاد گرفتم

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا منصوریان پس از پیروزی تیمش مقابل سپاهان اصفهان در هفته چهارم رقابت های لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: من به خاطر تاخیری که برای حضور در نشست داشتم از شما عذرخواهی می کنم. زیرا باید در رختکن گرد و خاک می کردم تا بازیکنان این پیروزی را فراموش کنند.

وی ادامه داد: ما این بازی را سه بر صفر بردیم اما این پیروزی به پایان رسیده است و باید به فکر موفقیت در بازی آینده خود مقابل سایپا باشیم زیرا آن مسابقه هم برایمان مهم است.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران خاطرنشان کرد: از روند بازی راضی هستم و باید بگویم اخراج بازیکن سپاهان به نفع ما شد. هرچند دو بر صفر جلو بودیم اما راحتتر توانستیم پیروز شویم.

وی اضافه کرد: یکی دو سال پیش سپاهان اصفهان بازی دو بر صفر باخته مقابل نفت را در حالی که دو بازیکنش اخراج شده بود، با برد عوض کرد آنها امروز هم تلاش کردن این اتفاق بیفتد اما بازیکنانمان نگذاشتند چنین موضوعی تکرار شود.

منصوریان ادامه داد: البته سپاهانی ها با 10 بازیکن فشار زیادی روی دروازه ما بوجود آوردند و در حالی که آنها تیم قابل احترام بوده و جزو بهترین تیم های تاریخ لیگ برتر هستند اما خوشحالم توانستیم آنها را شکست دهیم.

وی همچنین در مورد زلادمیر کرانچار این گونه اظهارنظر کرد: به عقیده من او بهترین مربی خارجی تاریخ لیگ برتر است و من از او اصول حرفه ای فوتبال و خیلی چیزهای دیگر یاد گرفتم سپاهان هم به معنای واقعی یک باشگاه است و تیم قدرتمندی دارد و من خوشحالم توانستیم این تیم را شکست دهیم.

سرمربی تیم نفت تهران در پایان در مورد عملکرد داور این بازی گفت: چه ببریم و چه ببازیم من به بازیکنانم اجازه نمی دهم در مورد داور صحبت کنند. مدیریت داوری بر عهده خود داور است. ضمن اینکه باید تاکید کنم که این برد را به خانواده بازیکنان تیم نفت تبریک می گویم.