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۸ مهر ۱۳۸۴، ۹:۲۹

چهارمين نمايشگاه سراسري استاندارهاي جهاني و صادرات در اراك برپا شد

چهارمين نمايشگاه سراسري استاندارهاي جهاني و صادرات در محل نمايشگاههاي دائمي استان مركزي در اراك برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر از اراك، در اين نمايشگاه 90 شركت داخلي وشركت گواهي دهنده استاندار خارجي شركت كردند.

در اين نمايشگاه كه به مدت چهار روز برپاست 11 استان كشور در 142 غرفه محصولات استاندار شده خود را در 5 هزار متر مربع فضاي نمايشگاهي به نمايش عموم گذاشتند.

در مراسم افتتاح اين نمايشگاه معاون برنامه ريزي استانداري استان مركزي استاندارد را يك فرصت براي توليد كنندگان در ورود به بازارهاي جهاني و داخلي عنوان كرد و گفت: استانداردسازي، آموزش نيروها و تبليغات كالا ورود توليدات به بازار ها را هموار و فضاي مطلوب تري براي توليد كننده ايجاد مي كند.

سيد مهدي مقدسي، مشتري محوري و رضايتمندي را مستمرترين فاكتور توليد كنندگان عنوان كرد  و گفت: اخذ گواهينامه استاندارد براي توليد كنندگان اين امتياز است و بالاتر از آن رضايت مشتري از كالاست كه توليد كنندگان همواره به اين موضوع توجه كند.

کد مطلب 235353

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