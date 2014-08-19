به سه امتیاز بازی نیاز مبرمی داشتیم/ بازیکنان گسترش فولاد به وحدت تاکتیکی رسیده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار شامگاه سه شنبه پس از پیروزی گسترش فولاد برابر تیم فوتبال پیکان تهران در کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران تبریزی با بیان اینکه چند هفته ای بود که برنده نشده بودیم، افزود: نیمه اول با استرس بازی کردیم و مشخص بود که روی بازیکنان ما فشار زیاد روحی و روانی حاکم است.

وی با بیان اینکه با تغییراتی که در بین دو نیمه انجام دادیم 45 دقیقه دوم را با نظم و انسجام تیمی شروع کرده و به گل رسیدیم، گفت: از بچه ها تشکر می کنم، چرا که الان بردیم و از استرس و فشار روانی فاصله گرفتیم.

تارتار با اشاره به اینکه حمید جوکار مصدوم شد و تعویض مگنو باتیستا تاکتیکی بود، گفت: امروز بازیکنانم خوب بودند و من از آنها راضی هستم چراکه در مقابل تیم خوب و بابرنامه پیکان بازی خوبی به نمایش گذاشتند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه بعد از گلی که زدیم فقط به فکر حفظ نتیجه بودیم، افزود: بازیکنان گسترش فولاد به وحدت تاکتیکی رسیده اند، دو بازی آینده را در بیرون از خانه انجام می دهیم که انها نیز برایمان مهم است ولی این پیروزی باعث شد تا کمی از فشارها کاسته شود.

تارتار در خصوص عدم گلزنی تیم پیکان در چهار بازی ال لیگ گفت: بازیکنان ما امروز خوب بودند چرا که پیکان بازیکنان بزرگ و خوبی دارد و خط دفاعی ما در این بازی عالی کار کرد و با هم هماهنگ بودند.

عصر امروز تیم گسترش فولاد در تبریز میزبان پیکان بود که این مسابقه در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود گسترش به اتمام رسید، مهرداد بایرامی در دقیقه 55 برای گسترش گلزنی کرد.