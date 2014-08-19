شرکت در مراسم و فعالیت های پس از انتخابات 88 را تکذیب می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ طالبی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همواره دنبال آرامش در دانشگاه بوده ایم و اگر حاشیه هایی درباره رئیس دانشگاه در رسانه ها وجود داشته این مطلب هرگز به داخل دانشگاه کشیده نشده است.



وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه 8 ماه از سرپرستی وی بر دانشگاه اصفهان می گذرد و مطابق قانون سرپرستی با سه ماه تمدید حداکثر 6 ماه می تواند باشد، ابراز داشت: قانونی بودن یا نبودن این سرپرستی را من نباید تعیین کنم؛ من به دنبال خدمت به نظام هستم و برای من تفاوتی ندارد که به عنوان رئیس دانشگاه خدمت کنم یا اینکه به عنوان یک معلم ساده در دانشگاه مشغول تحصیل شوم.



سرپرست دانشگاه اصفهان تاکید کرد: آنچه برای من مهم است این که داشته هایم را در خدمت نظام و انقلاب بگذارم که اکنون چنین کرده ام و تا زمانی که مجموعه مدیریت کشور و نظام از من بخواهند در سرپرستی دانشگاه خدمت خواهم کرد و هرگاه مراجع قانونی از من بخواهند که بار دیگر به عنوان استاد دانشگاه خدمت کنم چنین خواهم کرد.



وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر مشارکت در برخی احزاب و استفاده از امکانات دانشگاه در این زمینه بیان داشت: وابستگی به حزب مشارکت را تکذیب می کنم و نه تنها وابسته به این حزب نیستم به هیچ حزب رسمی سیاسی دیگر نبوده و یا در تشکل های رسمی دانشگاه نیز عضویت ندارم.



طالبی ادامه داد: این امر را تکذیب می کنم که اختیارات دانشگاه را در دوره اصلاحات در اختیار حزبی قرار داده ام و در هیچ مراسم و فعالیت های پس از انتخابات 88 نیز شرکت نداشتم.



وی تصریح کرد: اگر کسی مدرکی در این مورد دارد می تواند ارائه کند و حتی در اختیار نهادهای قانونی کشور قرار دهد.



سرپرست دانشگاه اصفهان تاکید کرد: البته لازم است به این نکته اشاره کنم که تشکل های دانشجویی در داخل دانشگاه می توانند در چارچوب مقررات فعالیت هایی در این زمینه داشته باشند و اگر منظور این است که تشکل های دانشجویی از برخی امکانات برای فعالیت هایشان استفاده کنند این مطلب در چارچوب قوانین بوده است.



وی در ادامه در پاسخ سئوالی درباره بودجه دانشگاه اصفهان گفت: بودجه عمومی برای هزینه های سال جاری 90 میلیارد تومان بوده است که بیش از 70 میلیارد تومان هزینه حقوق و دستمزد پرسنل است و مابقی بودجه نیز اگر تخصیص پیدا کند صرف آموزش و پژوهش، حق التدریسها، حق الزحمه پایان نامه ها و بقیه موارد می شود.



طالبی اضافه کرد: همچنین بودجه کمک دارایی(عمرانی) این دانشگاه چهار میلیارد و 300 میلیون تومان پیش بینی شده است که به طور معمول 50 درصد آن تخصیص پیدا می کند.



وی اظهار داشت: از این 4 میلیارد تومان، دو میلیارد تومان صرف تعمیرات و تجهیزات و 2 میلیارد تومان نیز در صورت تخصیص یافتن صرف تکمیل ساختمان دانشکده زیست شناسی می شود.



سرپرست دانشگاه اصفهان در پاسخ به سئوالی درباره ارتباط میان هم زمانی برگزاری این نشست خبری و استیضاح وزیر علوم بیان داشت: این نشست به مناسبت هفته دولت و برای بازگو کردن عملکرد مدیریت دانشگاه طی یک سال گذشته برنامه ریزی شده است و هیچ گونه ارتباطی با این استیضاح ندارد.



وی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با حمایت خود از وزیر علوم بیان داشت: بله من با توجه به شناخت دقیق خود از ایشان در تمامی ابعاد علمی، اعتقادی و صداقت در رفتار از وی حمایت می کنم.



طالبی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر بیان موضع شفاف خود در قبال فتنه 88 ابراز داشت: اگر منظور اتفاقات پس از انتخابات و ناهنجاری های است که به آنها فتنه اطلاق می شود آنها را تایید نکرده و در راستای جلوگیری از ارامش در کشور می دانم.



وی افزود: ریشه بسیاری از این اتفاقات به قبل ار انتخابات و عملکرد نادرست اشخاص و نه نظام بر می گردد و معتقدم باید ریشه این گونه اتفاقات خشک شود.



سرپرست دانشگاه اصفهان در پاسخ به اینکه آیا بورسیه های غیرقانونی اعلام شده مربوط به دانشگاه اصفهان نیز بوده است، اضافه کرد: اطلاعات کلی بورسیه های اعلام شده در اختیار وزارت علوم است اما موردی درباره بورسیه غیرقانونی در دانشگاه اصفهان گزارش نشده است.