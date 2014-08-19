دانشگاه اصفهان نماینده وزارت علوم در استان/ نظارت بر 170 دانشگاه اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ طالبی سه شنبه شب در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه پس از انتصاب به سرپرستی دانشگاه اصفهان اظهار داشت: همواره دنبال آرامش در دانشگاه بوده ایم و اگر حاشیه هایی درباره رئیس دانشگاه در رسانه ها وجود داشته این مطلب هرگز به داخل دانشگاه کشیده نشده است.



وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به عملکرد دانشگاه اصفهان در سال های گذشته تصریح کرد: این دانشگاه اکنون در آستانه 70 سالگی قرار دارد و در حال حاضر دارای 13 دانشکده است.



سرپرست دانشگاه اصفهان با اشاره به فعالیت های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه افزود: این دانشگاه در این قالب چهار پژوهشکده با موافقت قطعی و دو تا موافقت اصولی دارد و 7 مرکز پژوهشی به شکل موافقت اصولی و سه گروه پژوهشی با موافقت قطعی فعالیت می کند.



وی ادامه داد: دانشگاه اصفهان علاوه بر این فعالیت ها به عنوان دانشگاه منتخب استان نماینده وزارت علوم در استان اصفهان است و بر این مبنا مبحث نظارت تمامی مراکز آموزشی اصفهان بر عهده این دانشگاه است که ظرفیت بالایی برای این دانشگاه فراهم آورده است.



طالبی با بیان اینکه این دانشگاه دارای مقام دوم از نظر تعداد دانشجو و دانشگاه در کشور است، بیان داشت: 170 مرکز اموزش عالی در استان هست که بالتبع مسئولیت نمایندگی و نظارت بر آنها اعم از دولتی، آزاد، علمی و کاربردی پیام نور تحت پوشش این دانشگاه قرار دارد.



وی اضافه کرد: همه اینها نشانه بار بزرگی است که بر دوش دانشگاه اصفهان قرار دارد و امیدواریم خداوند این قدرت را به ما بدهد که در خدمت جامعه باشیم.



سرپرست دانشگاه اصفهان ابراز داشت: در بعد آموزشی 624 عضو هیئت علمی، یک هزار و 300 کارمند و نزدیک 150 هزار دانشجو داشته ایم و در سال جاری سه هزار و 240 نفر از دانشگاه اصفهان فارغ التحصیل شده اند.



وی اضافه کرد: قرار است در مهرماه امسال پذیرای سه هزار و 154 نفر دانشجوی پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری و سازمان سنجش باشیم.



طالبی گفت: این دانشگاه 700 نفر دانشجوی مهمان و انتقالی نیز در طول سال می پذیرد و به طور متوسط مجموعا سالی 4 هزار دانشجو پذیرفته می شود.



وی اضافه کرد: امسال از سه هزار و 154 دانشجوی ورودی مهرماه یک هزار و 115 نفر در مقطع کارشناسی و یک هزار و 586 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 453 نفر نیز در مقطع دکترا هستند.



سرپرست دانشگاه اصفهان تصریح کرد: بیش از دو سوم دانشجویان ورودی جدید از دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند و از کل دانشجویان بیش از 50 درصد آنها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می کنند.



وی با اشاره به بخشی از فعالیت های علمی این دانشگاه که نشانه بعد پژوهشی خوب دانشگاه است، گفت: در سال گذشته بیش از 150 پرونده علمی برای ارتقا رسیدگی شده است که به استناد آنها 46 مورد ارتقای مرتبه در دانشگاه اصفهان رخ داده است و از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استاد تمام رخ داده است.



استخدام 34 نفر در مجموعه دانشگاه اصفهان



طالبی ابراز داشت: هر ساله دو نوبت فراخوان در دانشگاه در ماه های شهریور و بهمن انجام می شود که از این میان دو هزار متقاضی برای استخدام پذیرقته می شوند که در سال گذشته تا این تاریخ مجموعا 34 نفر به مجموعه دانشگاه اصفهان اضافه و 8 نفر نیز در سال جاری بازنشسته می شوند.



وی افزود: از بعد پژوهشی در سال گذشته 240 مورد قرارداد در حال انجام است که این قراردادها میان دانشگاه ها و بخش های بیرون از دانشگاه است که نسبت به سال تحصیلی 92-91 ده درصد افزایش نشان می دهد.



سرپرست دانشگاه اصفهان با بیان اینکه مقالات به عنوان تجلی برونی فعالیت های پژوهشی هستند، گفت: در سال 93- 92 مجموعا 958 مقالع علمی و در 5 ماهه سال 93 تاکنون نیز 572 مقالع علمی داشتیم که 112 مقاله چاپ شده در نمایه ISI و 460 مقاله در مجلات ISC بوده است.



وی با بیان اینکه تعداد کتاب های منتشر شده دانشگاه 105 عنوان است، ابراز داشت: در سال 93 تعداد 6 مورد اختراع و در کل سال 92 تعداد 16 مورد اختراع از مجموعه دانشگاهیان و اساتید ثبت شده است.



طالبیان اظهار داشت: 5 استاد این دانشگاه در سال گذشته به عنوان دانشمند بین المللی برتر ISI جهانی شناخته شدند که این افراد در تمام دنیا جزو یک درصد بالای آن رشته از نظر تعداد مقالات و اندوخته علمی هستند.



وی افزود: یکی از اساتید دانشگاه اصفهان به عنوان داور بین المللی مقالات شناخته شده است و یک مورد جایزه فناوری شیخ بهایی نیز در سال گذشته دریافت کردیم.



برگزاری 12 دوره آموزشی زبان و ادبیات فارسی برای خارجی ها



این مسئول گفت: در سال گذشته 12 دوره زبان و ادبیات فارسی برای علاقه مندان به زبان فارسی غیر ایرانی برگزار کردیم که 15 روز آن 4 ماهه بوده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: در تابستان سال جاری مهم ترین مسئله ما نگهداری و حفظ فضای سبز با توجه به بحران آب در اصفهان بوده است.



طالبیان اضافه کرد: این دانشگاه دارای 4 حلقه چاه است که یکی از آنها در مسیر مترو قرار گرفت و حذف شد و فضای سبز دانشگاه به کمک این سه چاه و سیستم زه کشی و جیره بندی آبیاری حفظ شده است.



وی با اشاره به برنامه های آینده این مرکز اذعان داشت: قصد سرمایه گذاری در بعد پژوهشی با دو رویکرد را داریم که یکی از آنها تبدیل دانش به فناوری برای تجاری سازی دانش و تولید ثروت است و به هیمن دلیل زیربناها و زیرساخت هایی باید تهیه شود تا از این طریق اندوخته دانشجویان به فناوری مبدل شود.



توسعه مراکز رشد یکی از راهبردهای دانشگاه اصفهان



سرپرست دانشگاه اصفهان بیان داشت: رویکرد دوم ما دنبال کردن نیازهای جامعه در بعد پژوهشی است و قصد داریم نیازهای علمی، پژوهشی بخش صنعت و کشاورزی را با پتانسیل علمی دانشگاه جواب بدهیم بنابراین زیرساخت ها و تفاهم نامه هایی در دانشگاه برای مبادله یا بخش بیرونی فراهم شود تا در قالب تفاهم نامه قراردادهایی ببندیم.



وی با اشاره به اینکه توسعه مراکز رشد یکی از راهبردهای ماست و تقویت دوره های پسا دکترا در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: علاوه بر اینکه معتقدیم آموزش های ما باید پژوهش محور باشد معتقدیم باید از ظرفیت های دانشگاه برای خدمت به افرادی که فرصت حضور تمام وقت در کلاس های دانشگاهی را ندارند، استفاده کنیم.