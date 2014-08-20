نقاشی هایی که بر تن خسته فرش ایرانی جان می گیرند/ "فرش نقاشی" ابداع جدید هنرمند تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 1342 در تبریز متولد شد و بعد از طی مراحل زندگی هنری بتدریج ذوق و پسند ویژه خود را شناخت و از برکت آثار استادان به بهترین وجه سرشار شد تا مجموعه ذهنی خود را شکل خاصی بخشد و در این سال ها در سایه مطالعه و تحقیق، به غنای آثار عمیق فرهنگی و هنری موطن خود، ایران، بیش از پیش پی برد و سعی کرد تا حد ممکن در زمینه های مختلف هنری بویژه طراحی و رنگ آمیزی، آگاهی و دانش خود را ارتقاء دهد.

همین عاملی شد تا در رنگ آمیزی از رنگ های زنده و در طراحی از طرح های اصل ایرانی آگاهانه تر سود جوید و به بیان بهتر، پیوند استوارتری بین طرح ها وسبک ها ایجاد کند و همین نوآوری ها در کنار آشنایی با کتب منتشر شده در زمینه های هنری سبب شد که دریجه تفکر فلسفی و تاریخی بر وی گشوده شده و وی را برای گسترش هرچه بیشتر مضامین معنوی و نقوش و صورهای متنوع ترغیب کند تا به نوآوری و تازه جویی منطقی و با حفظ تمام امتیازات و مبانی هنری دست یابد.

نقش خیال با رنگ نقاشی و بوم فرش اصیل ایرانی

"فیروز وهابی نژاد" هنرمند خلاق تبریزی است که معتقد است اگر گشایشی در این مسیر برای وی حاصل شده و اثری توسط وی بوجود آمده که مورد قبول اهل هنر واقع شده، نتیجه صبر بوده و می گوید: اینک با کوله باری از تجارب خود و دیگران استوار وعاشق وار، بار تعهد را با ذهن و اعتقاد به تازگی و شادابی به عنوان جوهر ارزش ها بدوش می کشم و با تمام توان به امید حق، راهی را که یافته ام با خلوص نیت طی خواهم کرد .

وی که پیش از این کتابت نخستین قرآن نقره کوب و نیز تلفیق خط نستعلیق و هنر تذهیب و ارائه سبک جدید هنری "کاران" را به عنوان نمونه ای از کارهای فراوان هنری در کارنامه خود دارد، در خصوص نوآوری جدید خود در ترکیب هنر نفاشی با تار و پود فرش اصیل ایرانی گفت: فرش ایران با بیش از سه سال قدمت با زیباترین طرح ها و در اصیل ترین رنگ ها و بهترین نوع مواد بر تارک هنر دستی دنیا می درخشد و ایرانیان بوسیله فرش فرهنگ غنی و زیبای خود را به تمام دنیا نشان می دهند.

این هنرمند خلاق در ادامه افزود: هنر فرش ایران همانند هنر نقاشی یک هنر استاندارد و مدون نیست بلکه متعلق به توده های ملت است که هیچ قانون و مبنای پیش ساخته ای برای آن متصور نیست و به دلیل این آزادی عمل، ذوق طراح چون کبوتری آزاده و بیکران و بدون مرز پرواز می کند و خلق یک اثرهنری را پی می گیرد و با این استدلال هنری بار دیگر با استفاده از سبک کاران سعی کرده ام با ارائه شیوه جدید هنری یعنی نقاشی روی فرش های مستهلک و سابیده ولی با اصالت و قدمت زیاد که نشانگر ذات هنری این مرز و بوم است، دین خود را نسبت به این میراث فرهنگی به بهترین نحو ادا کنم.

وهابی نژاد چنین ادامه داد: در مسیر پرفراز و نشیب تکامل سبک کاران، گاهی هنر تذهیب را با طراحی جواهر گره زده ام و گاه در تخیلات هنری شیوه خط نستعلیق را به گونه ای اصولی تر در طراحی جواهر اجرا کرده ام و زمانی نیز هنر تذهیب را بعد از قرن ها یکنواختی با خط شکسته نستعلیق درهم آمیخته ام و حال تصمیم گرفته ام، بجای بوم نقاشی، فرش های کهنه را بکار گیرم تا نقش خیال را با رنگ نقاشی و از همه مهمتر با استفاده از زمینه طرح اصیل خود قالی روی بافت سابیده ولی در عین حال با اصالت و با معنا و معلومات خاص خود جاری کنم.

وی در خصوص نحوه این ترکیب بندی هنری خاطر نشان کرد: نقاشی روی همین قالی ها با رنگ ها و مصالح خاص و البته با مضامین اصیل هنر ایرانی از جمله خط، خط نقاشی، نقوش تذهیب، تذیب خطی و اجرای طرح هایی با موضوعات و وقایع تاریخی و سنتی کشورمان و همچنین صورت نگاری با رعایت مبانی و هارمونی رنگ های زیبا و متنوع خاص اجرا می شود که به تعبیر دیگر نوعی باز یافت محصولات غنی و کهن کشورمان است با این تفاوت که کاربرد آن برای دیدن و سیر کردن در داخل تابلو دیواری است.

وهابی نژاد افزود: در نهایت سعی کردم بار دیگر هنر خود را محک بزنم تا شیوه جدیدی را ارئه کنم و جان تازه ای به کالبد بی جان وکهنسال درد کشیده ببخشم که در زمینه تاثیر اقتصادی این نوآوری نیز می توان گفت باعث رونق گرفتن بخشی از فعالیت های هنری در عرصه قالی و نقاشی شده و بدیهی است این فرآیند قابل مطرح در جهان است البته مثل دیگر پدیده های جدید هنری نیازمند معرفی و تبلیغ و از همه مهمتر پشتیبانی مسئولان هنری و خود هنرمندان را دارد تا با ارائه این نوآوری برای اولین بار قدم کوچکی در احیا و ارتقاء هنری کشور برداشته شود.

فرش نقاشی تمثیلی از تقدیر و سرنوشت انسان ها

ابداع گر سبک کاران در تشریح دیدگاه فلسفی این نوآوری نیز گفت: از دیدگاه فلسفی روان نقاشی به این استدلال رسیدم که در سبک کاران یعنی فرش نقاشی، از آنجایی که نقاشی روی قالی با طرح و رنگ و نقش از پیش تائید شده انجام می گیرد، درست مثل تقدیر سرنوشت هر شخص است و با اعتقاد به اینکه تقدیر و سرنوشت از پیش تائین شده و درصدی از تحولات نیک و بد زندگی هر کس را تحت تاثیر قرار می دهد و در مقابل درصد دیگری از آن بخش زندگی متعلق به تلاش خود آگاهانه شخص می باشد و از آن تاثیر می گیرد، می توان این نگاه را اینگونه به سبک کاران نقاشی روی قالی ربط داد که پلان پشت قالی، پس زمینه همان تقدیر و سرنوشت و پلان روی فرش نیز همان تلاش خودآگاهانه است و در نتیجه هنرمند نقاش مانند تلاش شخص برای ساختن زندگی بهتر، برای بهتر شدن اثر می کوشد که البته تدابیر خاصی را می طلبد.

وی در ادامه اظهار داشت: این امر همانند آن است که هنرمند نقاش سعی دارد با داشتن افکار و ایدهای نو و متفاوت و با در نظر گر فتن همه ضوابط هنری برای ایجاد تعادل بصری در کمپوزسیون رنگ ها، فرم ها و ریتم ها و انتخاب عناصر و همچنین رعایت پرسپکتیو و از همه مهمتر انتخاب استادانه سوژه و شیوه سبک و تکنیک نقاشی و بطور کلی رعایت اصول مبانی نقاشی به بهترین وجه برای بیان زبان تصویری از تضاد دیالوگ ها و یا مترادف ها، اثر زیبا و مطلوبی را خلق کند و در حالیکه ممکن است چنیین بنظر آید که این اثر از انتخاب تصادفی فرم ها و رنگ ها روی قالی بوجود آمده ولی اینطور نیست و سادگی و صراحت اثر در بکارگیری رنگ ها و فرم ها ناشی از تدبیر برای تفهیم بهتر و روانتر پیام است.

وهابی نژاد تصریح کرد: ساخت زندگی بهتر نیازمند تدبیر و استفاده از استانداردهای خاصی است و در واقع ساختن زندگی بمانند نقاشی روی بوم و یا هرچیز دیگری است که شخص خود آن را به تصویر می کشد و همچنین از دید فلسفی روان نقاشی، در این سبک که در واقع کار روی قالب از پیش تعیین شده انجام می گیرد، قالب که همان فرش است، مثل بک گراند و یا گذشته شخص است که برای تغییر و یا بهتر شدن و یا ماندن درآن با استفاده از تدابیر خاص واستفاده از تجارب گذشته می کوشد و به بیان دیگر گذشته را با وجود تمام تضادها برای بهترشدن، با مطلوبترین ابزار وروش ها به آینده ربط دهد و در واقع گذشته را به گذشته بسپارد و آینده ای نو را ترسیم کند.

این هنرمند تبریزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی دیگر از ویژگی های مهم فرش نقاشی که به اثر ایجاد شده ارزش صد چندان می بخشد، این است که قالی که روی آن نقاشی می شود، از نظر زمانی و مکانی همتایی ندارد و تحولات در کیفیت ماندگاری آن یکی دیگر از ویژگی های بی بدیل بودن این اثر است که همه این جوانب، بیانگر ارزش سبک فرش نقاشی است.

وی در تشریح نمونه هایی از آثار فرش نقاشی خود اظهار داشت: در یکی از آثار عشق ورزی درنای نر و ماده را در آسمان و به شیوه نقاشی خطی ابداعی خودم به تصویر کشیده و سعی کرده ام بر روی قالی کهنه و فرسوده و حتی پاره شده، پیام خاص خود را منتقل کنم و نام اثر را "ای عشق دل روشنی دارم" انتخاب کردم که بیانگر این مطلب است که در زندگی خوشبختی وخوشحالی را هر زمان می توان یافت و ادامه داد و "عمر گذشته" نام اثر دیگری است که در قالی کهنه و قدیمی با تار پود نمایان و رنگ کهنه وآرام وملایم با تضاد و ملودی مناسب کار شده که آرامش خاص روانی را به مخاطب انتقال می دهد و بدون نقاشی است که پیام های فلسفی روانی خاصی را از دیدگاه های گوناگون دارد .

فرش نقاشی، ششمین حلقه از زنجیره سبک کاران

وهابی نژاد به تلاقی هنر و صنعت در چنین آثاری اشاره و تصریح کرد: با اعتقاد به اینکه هنر و صنعت در جهت پیشرفت وارتقاء با هم ادغام شده اند و همیشه هنر سکوی پرواز در طراحی های صنعتی از جمله طراحی اتومبیل تا طراحی لباس و جواهرات و غیره بوده و یاور خوبی برای پیشرفت کمیت در تولیدات صنایع بوده ، با ارائه شش اثر که هر کدام به ثبت آثار رسیده اند، در ارتقاء صنایع مختلف تلاش کرده ام که طراحی و ساخت کتاب فلزی قرآن کریم قیمتی مرصل به جواهرات، طراحی جواهرات به شکل متفاوت در هنر تذهیب با طرح های متنوع، طراحی جواهرات دیگری با ادغام خط نستعلیق، تلفیق طراحی تذهیب با خط شکسته (تذهیب خطی) از جمله آنهاست.

این هنرمند خلاق تبریزی در پایان گفت: فرش نقاشی در واقع ششمین سبک ارائه شده در مجموعه سبک های کاران است و با توجه به اینکه نقاشی در شکل های مختلف از دیر باز بوده است ولی روی قالی انجام نگرفته بود، نقاشی روی قالی های اصیل و فرسوده قدیمی که گاهی قابلیت ترمیم هم ندارند، اصالت صد چندانی به هنر فرش نقاشی می بخشد و موجب رونق این دو هنر و بطور کلی روحی به کالبد مرده فرش های کهنه ایرانی دمیده می شود که زمانی روی آن با هزاران دلیل عاشقانه گره در تار پود آن زده شده تا نمودار عشق و احساس هنری زمان خود باشد.

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گزارش از: حسن عبداللهی