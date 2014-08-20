هتلهای 4 و 5 ستاره ایران در سال 2015 رزرو شد

ابراهیم پورفرج درباره میزان ثبت نام تورهای ورودی به کشور و اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده بود ظرفیت تورها و هتلها برای گردشگران خارجی تا سال 2014 پر شده است، به خبرنگار مهر گفت: نه تنها برای سال 2014 بلکه هتلهای 4 و 5 ستاره و هتلهای سنتی مناسب در شهرهای شیراز، یزد و اصفهان برای سال 2015 نیز توسط تورهای ورودی به ایران رزرو شده است.

وی گفت: هر چقدر در سالهای گذشته با رکود ورود گردشگر مواجه بودیم اکنون یکی دو سال است که با افزایش ورود گردشگران خارجی رو به رو شده ایم. هتلهای خوب کشورمان را برای گردشگران ورودی در نظر می گیریم اما از آنجا که این هتلها تعدادشان کم است، برای سال 2015 نیز رزرو شده اند.

پیش از این رئیس سازمان میراث فرهنگی گفته بود که در حال حاضر هتلهای ما برای تورهای ورودی سال 2014 تمام شده و جای خالی ندارد و از هم‌اکنون برای سال 2015 هتل رزرو می‌کنند که این نشان می‌دهد آینده ما امیدوارکننده است.