شهادت یک کودک در حملات صهیونیستها به غزه/شلیک موشکهای مقاومت به تل آویو و فرودگاه بن گوریون

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین با بیان اینکه صدای چندین انفجار در شهر غزه شنیده شده است، گزارش داد جنگنده های اسرائیلی، محله الشیخ رضوان در شمال شهر غزه را بمباران کردند که بر اثر آن یک کودک شهید و 15 نفر دیگر زخمی شدند.

جنگنده های اسرائیلی، همچنین بیت لاهیا در شمال غزه را بمباران کردند.

منابع فلسطینی از افزایش آمار مجروحان بمباران منزل یک خانواده فلسطینی و مسجد الروضه به بیش از 30 زخمی خبر دادند.

المیادین همچنین از حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به شرق جبالیا خبر داد.

جنگنده های اسرائیلی، مسجد الروضه و ساختمان رادیو الاقصی در شمال غزه را نیز بمباران کردند.

در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی، گروههای مقاومت هم موشک باران مناطق اشغالی را از سرگرفتند و ابتدا شهرک اشکول را با دو موشک هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، مقامات صهیونیستی دستور بازگشایی تمام پناهگاه ها در شعاع 80 کیلومتری غزه را صادر کرده اند.

آژیر خطر در شهرکهای صهیونیست نشین از جمله در سدیروت، شاعر هنیغف و بئرالسبع و شهرهای ریشیون لتسیون، حولون و بیت یام به صدا درآمده است.

منابع صهیونیستی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مرکز مناطق اشغالی و شلیک هشت موشک به منطقه غوش دان خبر داده اند.

کانال دهم تلویزیون اسرائیل از شلیک بدون توقف موشکهای مقاومت به بئرالسبع تا تل آویو خبر داده است.

گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس از شلیک موشکهای ام 75 و فجر 5 به تل آویو و شلیک موشکهای گراد به بئرالسبع و کریات ملاخی و موشکهای قسام به نتیفوت خبر داده است.

یک رسانه اسرائیلی به اصابت موشکهای مقاومت به تل آویو اذعان کرده است.

گردانهای عزالدین قسام همچنین از شلیک موشکهای جی 80 به فرودگاه بن گوریون خبر داده است.

این در حالی است که وزارت کشور فلسطین، رژیم صهیونیستی را مسئول شکست تلاشها برای دستیابی به توافق آتش بس معرفی کرده است.