كردستان داراي بيشترين مسجد در كشور/ استان مستعد توسعه گردشگري مذهبي است

به گزارش خبرنگار مهر، استان کردستان دو هزار و 100 مسجد دارد که از این تعداد 386 مورد در سنندج، 192 مورد دیواندره ، 364 در سقز، 235مورد در بانه، 96 مورد در سروآباد، 185 مورد در مریوان، در شهرستان بیجار 202، دهگلان 134، کامیاران 161 و در شهرستان قروه 141 مسجد وجود دارد.

مساجد از دیرباز در فرهنگ اسلامی به عنوان مامنی برای ارتقاء بعد معنوی و روحی افراد تلقی شده و در این راستا توانسته اند نقش محوری خود را در عرصه‌ های مختلف به ثبت برساند و امروزه هم مساجد این جایگاه مهم و استراتژیک خود را از دست نداده است.

در تاریخ اسلام مسجد نه تنها به عنوان محل عبادت و راز و نیاز تلقی می‌ شد بلکه مکان مناسبی برای انجام فعالیت‌ های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی و نظامی و برگزاری گردهمایی و جلسات مهم بوده است و به همين دليل مهمترین پایگاه انسجام و یکپارچگی مسلمانان در دنیا به شمار می رود و به عنوان مهمترین پایگاه مقابله با جنگ نرم علیه دشمن است.

مسجد در استان کردستان و در بین مردم متدین آن از جایگاه والا و ارزشمندی برخوردار است به طوری که بیشتر هزینه های خیریه مردم استان به ساخت و تجهیز مساجد اختصاص پیدا می کند و به مناسبت های مختلف برگزاری اعیاد مذهبی و تجمع ها، دایر کردن کلاس های مختلف قرآن، دف نوازی، حفظ و تفسیر مردم استان از زنان و کودکان تا مردها و زنان در مساجد حاضر می شوند.

به دليل علاقه قابل توجه مردم به ساخت مسجد در كردستان هم اكنون اين استان در كشور از لحاظ دارا بودن مسجد مقام اول كشور را دارد كه البته در كنار اين مهم تاريخی بودن مساجد و استفاده از معماری های خاص آنها را برای توجه بيشتر به مقوله گردشگری مذهبی فراهم كرده است.

اولین مسجد شهر سنندج "مسجد دارالاحسان" مشتمل از فضای خارجی با کاشی کاری فیروزه ای و دارای حیاط بزرگی در وسط بناست و چهار طرف حوض را بنای تاریخی مسجد فرا گرفته است و سایر بخش های اين مسجد به صورت معماری بومی و منحصرا در حد نیاز مردم هر محله احداث شده است.

مسجد دارالاحسان که به "مسجد جامع" نیز شهرت دارد، به دستور "امان ‌اللّه خان اردلان" والی بزرگ کردستان در سال ۱۲۲۸ هجری، در زمان حکومت فتحعلی‌ شاه قاجار و به منظور برپایی مسجد و مدرسه احداث شد و در اين دوران رونق خود دارالعلمی معتبر در ایران بوده است.

علاوه بر مسجد جامع شهر سنندج مساجد تاریخی دیگری در دیگر شهرستان های استان وجود دارد که با حفظ اصالت تاریخی خود مکانی مناسب برای حضور گردشگران است و علاقمندان می توانند برای دیدن اين مساجد و فضای بکر و بانشاط روستاها نیز بروند و از شكوه معماري و همچنين ويژگي هاي منحصر به فرد آنها استفاده كنند.

"مسجد آویهنگ" در مركز روستای با همین نام در دهستان "ژاوه رود" غربی از بخش "كلاترزان" شهرستان سنندج واقع شده است و این مسجد شبستانی است در دو طبقه و تنها از نظر تعداد ستون های چوبی با مسجد رشید قلعه بیگی و میرزا فرج الله تفاوت دارد.

مسجد"دارالامان" در خیابان فردوسی شهر سنندج در دوران حكومت قاجار و توسط "غلام شاه خان" فرزند "امان الله خان اردلان" در ضلع شرقی قلعه حكومتی شهر ساخته شده است.

"مسجد دو مناره سقز" این مسجد در خیابان امام خمینی، در بافت قدیمی شهر سقز واقع شده است و تاریخ دقیق ساخت مسجد مشخص نیست ولی از آنجا كه اهالی محلی ساخت آن را به "شیخ حسن مولانا آباد" نسبت می دهند احتمال دارد در اواخر دوره افشاریه و اوایل زندیه ساخته شده باشد.

سه هزار مکان مذهبی در کردستان شناسايي شده است

مسئول دبیرخانه امور مساجد کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعيت شمار مساجد در اين استان، اظهار داشت: در استان کردستان تا پایان سال گذشته بیش از دو هزار و 100 مسجد شناسايي شده اند.

کامل گلباغی افزود: در کل کشور 56 هزار مکان مذهبی داریم و در استان کردستان نیز بیش از سه هزار مکان مذهبی از جمله مسجد، حسينيه و خانقا داریم.

وی بیان کرد: سرانه فضاي مذهبي در استان كردستان خيلي پائين تر از ميانگين كشوري است به گونه اي كه در استان کردستان به ازاي هر 520 نفر یک مکان مذهبی داریم و این نشان از تدین مردم این استان است.

مسئول دبیرخانه امور مساجد کردستان یادآور شد: شهر سنندج به لحظ تعداد مسجد و کثرت مساجد رتبه اول را به خود اختصاص داده است ولی متاسفانه از نظر امکانات، ساختار فیزیکی و تجهیزات با کمبود رو به رو است.

333 کانون مساجد در کردستان فعال است

گلباغی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: از سال 72 تاکنون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان توانسته 333 کانون و کتابخانه را در مساجد استان کردستان احداث و راه اندازي كند تا از ظرفيت و فضاي در اختيار مساجد به شكل بهتري استفاده شود.

وی با اشاره به برنامه ريزي هاي صورت گرفته در راستاي توسعه كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد در استان كردستان گفت: سال 93 بر حسب قانون 80 کانون دیگر ایجاد شود و بر اساس قانون پنج ساله توسعه باید 525 کانون در استان کردستان ایجاد شود.

وی بیان کرد: مساجد کردستان علاوه بر زیبای معنوی که دارند می توانند در جذب توریست و افراد علاقمند به تاریخ و تمدن هم مناسب باشند چرا که هر مسجد در این استان نمایشگر هنرهای مختلف و قدیمی ويژه كردستان است.

مسئول دبیرخانه امور مساجد کردستان یادآور شد: مسجد نمادي استوار از تمدن اسلامی در طول تاریخ بوده است که هم ‌اکنون با گذشت 14 قرن از پیدایش آن ارزش و اعتبار خود را در میان مسلمانان حفظ کرده و اکثرا در کنار مسجد بودن مدارس قرآنی و علوم برای ترویج دانش نیز ساخته شده است که این خود نمایانگر ارزشمند بودن علم در کنار توجه به مسائل ديني بوده است.

مسجد کانون توحيد و مرکز انسان سازی و مکتب معرفت است

مديرکل تبليغات اسلامي استان کردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جايگاه مساجد در جامعه اسلامي، گفت: مسجد به عنوان کانون توحيد، مرکز انسان سازي، مکتب معرفت، پايگاه ايمان و هدايت و ترويج فرهنگ ديني و سنگري براي دفاع از دين، حريت، انسانيت و مبارزه با ظلم و مناسب ‌ترين جايگاه برای اجرای دستورات الهی است.

حجت الاسلام مسعود صفي ياري مساجد را بهترین مکان برای مبارزه با تهاجم فرهنگی و جنگ ‌نرم استکبار دانست و اظهار داشت: مساجد محل تبیین امور دینی و احکام الهی، کانون بیداری و هوشیاری مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه کلمه مسجد 28 بار در قرآن مجید آمده و این نشان‌ دهنده اهمیت مسجد در کتب الهی است، افزود: مسجد محل سجده گاه، محل عبادت و راز و نیاز است به همین منظور در هر شهر و روستایی مسجد مرکز امور فرهنگی و دینی است.

مديرکل تبليغات اسلامي استان کردستان بیان کرد: مساجد قبل از ظهور اسلام نیز کاربرد اساسی در جامعه داشتند و بسیاری از فعالیت ‌ها در مساجد انجام می‌ شد.

حجت الاسلام صفي ياري یادآور شد: مسجد مرکز انتقال احکام، معارف توحیدی و انفسی است و در مدیریت مساجد باید از پیرغلامان استفاده کرد و جوانان را در رأس کمیته‌ های متعدد از قبیل کمیته‌ های فرهنگی، قرآنی و آموزشی قرار داد.

وی ادامه داد: پایگاه معنوی مسجد بهترین مکان برای کاهش آسیب‌ های اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است و به همين دليل بايد از ظرفيت هاي اين بخش به بهترين شكل ممكن بهره برداري شود.

مديرکل تبليغات اسلامي استان کردستان با اشاره به این‌ که مساجد در شرایط جنگ‌ نرم و تهاجم‌ فرهنگی دشمنان می ‌توانند بهترین پایگاه برای تقویت ارزش ‌های دینی در جامعه نقش آفرینی کند، گفت: مسجد پایگاهی ارزشمند در راستای تعالی و سازندگی جامعه دینی است

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حجت الاسلام صفي ياري اظهار داشت: مسجد به گروه و یا جریان خاصی تعلق ندارد و یکی از ویژگی ‌ها و شاخصه‌ های مساجد این است که پایگاهی برای تقویت وحدت در جامعه اسلامی محسوب می‌ شود.

81 مسجد در حال ساخت در كردستان وجود دارد

معاون فرهنگی اجتماعی اداره كل اوقاف و امور خیریه کردستان افزود:۸۱ مسجد در حال ساخت در کردستان وجود دارد که به صورت مردمی ساخته شده است. از این تعداد ۱۳ مسجد مربوط به شهرستان سنندج است.

حجت الاسلام مهدی مرادی بیان کرد: از این تعداد شش مسجد در حال ساخت در بانه، هفت مسجد در بیجار، یک مسجد در دهگلان، 9 مسجد در دیواندره، پنج مسجد در سروآباد، 11 مسجد درسقز، 13 مسجد در سنندج، 13 مسجد در قروه ، 9 مسجد در کامیاران و هشت مسجد در مریوان وجود دارد.

وی یادآور شد: مساجد از دیرباز کانون مهم اجتماعی بوده و تصمیم سازی های مهمی در حوزه های مختلف در آن انجام می شده است که امروزه نیز به کارکرد فرهنگی و مذهبی مساجد توجه فراوان می شود.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره كل اوقاف و امور خیریه کردستان ادامه داد: بیشتر مساجد این استان از طریق کمک های مردمی و خیرین مسجد ساز، احداث و مرمت می شوند.

حجت الاسلام مرادی گفت: مسجد در كردستان از جايگاه و اهميت خاصی برخوردار است و كردستان نيز در زمينه ساخت مسجد و شكل ‌گيری كانون ‌های فرهنگی، هنری جزو استان‌ های برتر كشور است.

وی اظهار داشت: شهر سنندج از نظر تفکیک جمعیت رتبه اول را در بین شهرهای ایران از نظر تعداد مساجد به خود اختصاص داده است و کارهای فرهنگی و اجتماعی زیادی در مساجد نیز صورت می گیرد.

وجود مساجد زياد در استان كردستان نه تنها نشان دهنده علاقه مردم اين خطه از ايران اسلامي به مسائل ديني و مذهبي است كه ظرفيت هاي خوبي را در راستاي بهره برداري از اين ظرفيت در ساير حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي فراهم كرده است كه بايد به بهترين شكل ممكن از اين مهم استفاده كرد.

استفاده از مساجد كردستان در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي به ويژه استفاده از آنها براي تقويت مباحث گردشگري مذهبي يكي از ظرفيت هاي بسيار خوب در اختيار استان است كه بايد مسئولان و متوليان از اين ظرفيت به بهترين شكا ممكن بهره برداري كنند.