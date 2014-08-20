به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه نعمت اللهی درباره جزییات این کنسرت موسیقایی که بعد از مدت ها در پایتخت برگزار می شود، توضیح داد: از آنجایی که مدت‌هاست در تهران کنسرت برگزار نکرده‌ایم، در نظر داریم در این برنامه با اتفاقاتی جدید و بی‌سابقه، مخاطبانی را که به سالن اجرای برنامه می‌آیند غافلگیر و یک کنسرت «خاص» برگزار کنیم. ضمن اینکه علی‌رغم اصرار دوستان، این کنسرت را تنها در یک سانس برگزار خواهم کرد و فکر می‌کنم برای مخاطبان من کافی باشد.

این خواننده ادامه داد: با هدف حفظ جذابیت از ارائه توضیحات بیشتر در خصوص جزئیات کنسرت پیش رو خودداری می کنم و صرفاً به اعلام «حضور یک هنرمند بین المللی در این برنامه» بسنده می کنم.

رهبری ارکستر روزبه نعمت الهی در این برنامه بر عهده سهیل بیانی مهر خواهد بود.

آلبوم جدید این هنرمند نیز با هم‌خوانی و حضور هنرمندان سرشناس در دست تولید است که اطلاعات تکمیلی در خصوص آن در آینده منتشر خواهد شد. این در حالی است که روزبه نعمت الهی تا کنون آلبوم‌های سرزمین مادری، هفته عاشقی، عمو زنجیرباف و داروگ را منتشر کرده البته قطعه پرطرفدار «ایران خاک دلیران (این نه منم من...)» از مشهورترین آثار او به شمار می‌رود.