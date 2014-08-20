مسجد کانون وحدت دنیای اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان صبح چهارشنبه در نشست کارشناسان دینی بمناسبت روز جهانی مسجد اظهار داشت : مسجد سنگر نشر و تبیین همه ارزشهای دینی و اسلامی است و کانون همبستگی و وحدت دنیای اسلام است.

وی با تاکيد بر اهميت مسجد و مسجدي ها در به ثمر رساندن انقلاب اسلامي و طول هشت سال دفاع مقدس و همه مراحل نظام حتي در انتخابات هاي مختلف در عرصه سياسي کشور و با طرح سئوال ي مبني بر اينکه آيا مسئوليني که از صندوق انتخابات مستقر در مساجد به عرصه مديريتي ارشد کشور وارد شدند آيا حق مسجد و مسجدي ها را ادا کردند ؟ افزود : مساجد سنگر و پایگاه تهذیب و تعبد است و فرد مسجد محور در برابر حربه‌های نفسانی دشمنان در امان خواهند ماند و مساجد بهترين و زيباترين پايگاه اجتماعي و کانون وحدت بخش و نماد وفاق ملي است.

حجت الاسلام شکریان ضمن اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری و تاکیدات معظم له مبنی بر فعال تر شدن فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی کانون های فرهنگی تبلیغی مساجد تاکید کرد: بسیاری از مشکلات در حوزه فرهنگ را می شود با فعال نمودن این سنگرهای دینی و تنوع بخشی در حوزه محتوا در کانون های فرهنگی و هنری مساجد برطرف کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تاکید بر ضرورت فعال شدن مساجد بر ای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری به عنوان سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی تصریح کرد : نقش و جایگاه مسجد در جهان اسلام نقش بی بدیل و تاثیرگذاری است و مورد توجه همه اقشار جامعه است ، پس ضرورت برنامه ریزی درست به منظور حفظ و ارتقاء جایگاه این سنگر الهی یک امر اجتناب ناپذیر است .

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در پایان ضمن اشاره به برنامه ریزی های دشمن برای تضعیف کردن باورهای دینی در جامعه اسلامی خاطر نشان کرد : مسئولان و متولیان امور مساجد و مراکز فرهنگی از اختلافات بپرهیزند و ائمه جماعت و هیئت امنای مساجد باید شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنند تا بستر برای حضور هرچه بهتر جوانان و نوجوانان در این محفل نورانی مهیا شود.