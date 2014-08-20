21 پروژه هفته دولت در جویبار بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گنجی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته دولت در شهرستان با بیان اینکه در این هفته طرح های در حوزه های راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، توزیع برق و جاد کشاورزی است، اظهارداشت: در هفته دولت سال جاری شاهد حضور وزیر جهاد کشاورزی و یا معاون اول رئیس جمهور در جویبار خواهیم بود و همچنین در این هفته فاز نخست پروژه فاز نخست پرورش ماهیان خاویاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی مسکن مهر را جزو دغدغه های جویبار عنوان کرد و افزود: متاسفانه خدمات مطلوبی به ساکنین مسکن مهر شهرستان ارائه نمی شود، راه و شهرسازی و شهرداری باید برای ارائه خدمات مطلوب تر تلاش کنند.

نماینده عالی دولت در شهرستان دیدار مسئولین شهرستان با خانواده های شهدای کارمند، شناسایی کارمند نمونه و افتتاح پروژه های عمرانی با حضور مسئولین کشوری و استانی را از مهمترین برنامه های هفته دولت عنوان کرد.

گنجی همچنین از استقبال و تشییع 2 شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) در جویبار خبر داد و اذعان داشت: مسئولین نباید با عملکرد خود سد راه حضور مردم در استقبال از این شهدا شوند.

وی با بیان اینکه مراسم استقبال و تشییع دو شهید گمنام عصر پنج شنبه و روز جمعه انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: پس از مراسم تشییع پیکر 2 شهید در پارک شهر شهرستان به خاک سپرده می شوند.