به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان استیضاح رضا فرجی دانا، سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در موافقت با استیضاح وزیر علوم با بیان این که روابط مجلس و دولت بسیار خوب است و شاید بتوان ادعا کرد که یکی از همراه ترین مجالس با دولت ها مجلس نهم و دولت یازدهم است، گفت: روز یکشنبه وزیر اقتصاد لایحه ای به این مجلس آورد که بدون مخالف و با اکثریت آرا از مجلس رای گرفت، هفته گذشته نیز آقای نوبخت لایحه ای را در مجلس مطرح کرد که با اکثریت آرای مجلس تصویب شد، پس اینقدر در بوق روابط تیره مجلس و دولت کوبیده نشود.

وی ادامه داد: این همه تهدید و تهمت به استیضاح کنندگان با چه هدفی انجام می شد و مگر استیضاح وظیفه قانونی نمایندگان نیست، ملت به نمایندگان رای دادند که به تکلیف خود عمل کنند، این همه تهاجم برای چیست؟ آقای وزیر علوم چه کسی از شما رانت خواست، من یک بار هم با شما دیدار نکردم و هیچ دانشگاهی هم ندارم پس چرا باید این همه تهمت زده شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما همه اصولگرا هستیم و باید از اصول خود دفاع کنیم این که نتیجه انتخاب چه می‌شود ما نماینده می مانیم یا نه و چه کسی وزیر خواهد شد اهمیت ندارد، ما را تهدید می کنید که اگر این وزیر برود بدتر از آن خواهد آمد، ما مکلف به نتیجه نیستیم ما مکلف به وظیفه هستیم.

نقوی حسینی گفت: خطر در دانشگاه ها وجود دارد که می تواند آبستن فتنه جدیدی شود، برخی مراجعه می‌کنند که دولت با شما بد می‌شود نامه های تان را جواب نمی‌دهد و پروژه های تان را می خواباند؛ عیبی ندارد باید از اصول انقلاب، خون شهدا و حجابی که همسر آقای فرجی دانا هم دارد و محجبه هم است دفاع کنیم.

وی افزود: در 17 تیر امسال در دانشگاهی همایشی برگزار شد که هزار دانشجوی دختر و پسر به آن دعوت شدند. سخنران در این همایش گفت توجه کنید تا کی این صدا و سیما یک طرفه باید حرف بزند، تا کی برای رساندن نماینده واقعی به مجلس یا مسند ریاست جمهوری یا مجلس خبرگان چشممان به دهن جنتی باشد و چشم او هم به دهن کس دیگری باشد؛ دانشجویان هم در واکنش به این اظهارات کف و سوت زدند، شما بعد از این سخنرانی به او و برگزار کننده همایش چه گفتید؟ دریغ از یک تذکر.

نقوی حسینی افزود: در این همایش گفته شد تمام پول مملکت را به سپاه و بسیج می دهند، دانشجویان هم هورا کشیدند اما شما چه کردید!

وی ادامه داد: آقای فرجی دانا انجمن اسلامی دانشگاهی در تهران جلسه افطاری برگزار کرد که نوری زاد مهمان ویژه آن بود، چه کسی نوری زاد را نمی شناسد؛ نوری زاد خاطره ای تعریف کرده که من نمی توانم بیان کنم، شرم دارم اما بچه های ما برای این ارزش ها پودر شدند. دست و پا دادند و خون خود را فدا کردند، چه گفتید به او و چه کسی گفت چرا نوری زاد را دعوت کرده اید؟

نماینده مردم ورامین با بیان اینکه اینقدر نگویید سیاسی کاری است، گفت: ما با کسی دعوای سیاسی نداریم، در این همایش خطاب به حکومت گفته شد شما نمی توانید در دانشگاه و دهن مردم را ببندید و دانشجویان در پاسخ کف و هورا کشیدند.

وی ادامه داد: طی یک سال گذشته بیش از 40 تشکل سیاسی در دانشگاه ها ایجاد شده است، ببینید چه کسانی و با چه گرایشاتی در این تشکل ها بوده اند و درباره حجاب، زن مسلمان و شهید چه می‌گویند.

این نماینده مجلس گفت: ما از بی تفاوتی شما گله مندیم، شما مسلمان و نمازخوان هستید چطور این همه بی تفاوت عمل می کنید؟

وی ادامه داد: یک استاد دانشگاه در دوران وزارت شما با استفاده از سیستم مجازی دانشگاه برای بیش از 400 هیات علمی نامه و تصاویری که به ملت ایران، شهدا، خانواده شهدا، دولت، حکومت، قوه قضائیه و... اهانت کرده ایمیل ارسال می‌کند. دکتر سلیمانی با شما جلسه می گذارد که این مساله توهین به ملت، امام، رهبری و انقلاب است، چرا برخورد نمی کنید اما شما هیچ توجهی به این مساله ندارید؛ به رئیس جمهور در این ایمیل ها توهین شد، شما وزیر این دولت هستید و من شرم می کنم که این موضوعات را بگویم. اینها نظام، مرجعیت و انقلاب را زیر سوال می برد.

نماینده مردم ورامین با بیان این که این بی تفاوتی ها ظلم به انقلاب است، خاطرنشان کرد: ملت ما ایثار کرده نباید از کنار اینها به سادگی بگذریم، من فهرست اساتیدی را که برایشان ایمیل شده را در اختیار رئیس مجلس قرار می دهم.

نقوی حسینی ادامه داد: فردی به شما گفته که معاون اداری مالی شما درباره انقلاب چه حرف هایی زده، اما شما برخوردی با او نکرده اید و می بینیم که هنوز این فرد در سمت معاونت است.

وی گفت: همه ما به قانون اساسی قسم خورده ایم، هیات هایی را اعزام کردیم برای مشورت و نظرخواهی از اساتید و دانشجویان برای انتخاب روسای دانشگاه ها، این کار ظاهر قشنگی دارد اما ماهیت آن چیست و عضو هیات چه کسی است!

وی گفت: عضو هیات سه سال به خاطر معاند بودن با نظام بازداشت بوده، چنین فردی برای ما رئیس انتخاب می‌کند، فردی با نام ح.ت که سیستم های اطلاعاتی او را رد کرده اند در این هیات حضور یافته و مذاکره می‌کند تا رئیس دانشگاه انتخاب کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: این هیات یک بازداشتی فتنه 88 را در دانشگاه می بیند و می‌گوید ما برای سنجش می آییم شما هم تدارک لازم را ببینید، او در تمام جلسات شرکت می‌کند و برای دانشگاه رئیس انتخاب می‌کند.

نماینده مردم ورامین با بیان این که اسناد و مدارک زیادی در دست دارند، گفت: وقتی دولت تدبیر و امید رای آورد و مجلس گفت با همه توان حمایت می کنیم، از دکتر هاشمی دفاع کرده و از آقای ظریف در چارچوب منافع نظام نیز حمایت می کنیم، آقای توفیقی به عنوان وزیر علوم معرفی شد اما به خاطر مخالفت مجلس، وی را کنار گذاشتند. شما وی را در دانشگاه منصوب کرده و همه امور را به او سپردید. حتی گفتند آقای فرجی دانا در انتصابات نقشی ندارد او را نجات دهید؛ توفیقی همه این کارها را می‌کند. انتخاب این افراد برخلاف نظر مجلس و دلسوزان انقلاب چه معنایی دارد؟ همین کار برای استیضاح شما کافی است. به دانشگاه بین المللی قزوین و این که 120 نفر آوردید دانشگاه معرفی کرده اید نمی پردازم.

وی در پایان گفت: هر دولتی به ما امتیاز داده اعلام کند. من دنبال این امتیاز نیستم. رهبری فرمودند کسانی که القای تقلب کرده اند مجرم هستند، امروز آقای وزیر از این موضوع دفاع می‌کند.

به گزارش مهر در پایان سخنان نقوی حسینی به درخواست وی فیلمی از دیدار وزیر علوم با تشکل های دانشجویی در صحن مجلس پخش شد که در آن وزیر علوم، توفیقی و رعایایی سخنرانی می کردند.