به گزارش خبرگزاری مهر، امسال جشنواره فیلم مقاومت با اهتمام به رهنمودهای مقام رهبری به فیلمهایی که با موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی پرداخته باشد، جایزه می دهد.
جایزه ویژه توسط هیات داوران به فیلم های سینمایی، ویدیویی، مستند و کوتاه داستانی که به موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی پرداخته باشد اهدا خواهد شد.
سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی در گستره «سینمای ایران» و «سینمای بین الملل» در قالب بخشهای مختلف فیلم های سینمایی، سینمایی ویدیویی، کوتاه، مستند، چشمانداز سینمای مقاومت ایران، نشستهای تخصصی و بزرگداشت سینماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس و برنامههای جانبی همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار میشود.
جشنواره مقاومت اقدام کرد
تجلیل از فیلمهایی با موضوع زندگی ایرانی اسلامی و اقتصاد مقاومتی
سیزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت به فیلمهایی با موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی جایزه ویژه اهدا میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امسال جشنواره فیلم مقاومت با اهتمام به رهنمودهای مقام رهبری به فیلمهایی که با موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی پرداخته باشد، جایزه می دهد.
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