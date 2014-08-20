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۲۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۴۶

جشنواره مقاومت اقدام کرد

تجلیل از فیلم‌هایی با موضوع زندگی ایرانی اسلامی و اقتصاد مقاومتی

تجلیل از فیلم‌هایی با موضوع زندگی ایرانی اسلامی و اقتصاد مقاومتی

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به فیلم‌هایی با موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی جایزه ویژه اهدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال جشنواره فیلم مقاومت با اهتمام به رهنمودهای مقام رهبری به فیلم‌هایی که با موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی پرداخته باشد، جایزه می دهد.

جایزه ویژه توسط هیات داوران به فیلم های سینمایی، ویدیویی، مستند و کوتاه داستانی که به موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی پرداخته باشد اهدا خواهد شد.

سیزدهمین جشنواره بین­ المللی فیلم مقاومت با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی در گستره «سینمای ایران» و «سینمای بین­ الملل» در قالب بخش‌های مختلف فیلم های سینمایی، سینمایی ویدیویی، کوتاه، مستند، چشم‌انداز سینمای مقاومت ایران،  نشست‌های تخصصی و بزرگداشت سینماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس و برنامه‌های جانبی همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 2353748

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