به گزارش خبرگزاری مهر، امسال جشنواره فیلم مقاومت با اهتمام به رهنمودهای مقام رهبری به فیلم‌هایی که با موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی پرداخته باشد، جایزه می دهد.



جایزه ویژه توسط هیات داوران به فیلم های سینمایی، ویدیویی، مستند و کوتاه داستانی که به موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی پرداخته باشد اهدا خواهد شد.



سیزدهمین جشنواره بین­ المللی فیلم مقاومت با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی در گستره «سینمای ایران» و «سینمای بین­ الملل» در قالب بخش‌های مختلف فیلم های سینمایی، سینمایی ویدیویی، کوتاه، مستند، چشم‌انداز سینمای مقاومت ایران، نشست‌های تخصصی و بزرگداشت سینماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس و برنامه‌های جانبی همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار می‌شود.

