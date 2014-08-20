به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک‌های سنگین درسطح یک شهر موجب بروز مشکل و از بین رفتن زمان برای هر شخص می‌شود و به همین دلیل نیاز است برای رفع این موانع علل ایجاد چنین ترافیک‌هایی را شناخته و مسئولان با کمک مردم در جهت برطرف کردن مشکلات آن تلاش کنند.

به همین جهت با علیرضا روشن، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفتگو کرده و راهکار‌ها و دلایل ترافیک را مورد بررسی قرار دادیم.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه ایجاد ترافیک‌های سنگین در کشور دلایل مختلفی دارد‏ گفت: همزمانی ساعت شروع و پایان کاری ادارات و عدم مدیریت صحیح در این باره از مهم‌ترین دلایل ترافیک در قم است.

روشن اظهار داشت: همه شهر‌ها به دلیل مهاجرت و افزایش جمعیت با ترافیک مواجه هستند و از طرف دیگر با توجه به افزایش خدمات و امکانات شهری سفرهای درون شهری قابل توجهی روزانه صورت می‌گیرد و این موجب شده که با گره‌های ترافیکی مواجه شویم و باید فکری برای رفع آن شود.

وی بیان داشت: لازم است سفرهای درون استانی به نحوی مدیریت شود و از روش‌های مدیریت سفر که مطمئن و پاسخگو هستند استفاده کرد.

تعداد سفرهای درون شهری باید کاهش یابد

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با اشاره به مدیریت تقاضای سفر به عنوان یکی از روش‌های مدیریت سفر ادامه داد: در این بخش باید اقداماتی انجام شود تا تعداد سفرهای درون شهری کاهش یابد.

وی با اشاره به دلایل ایجاد ترافیک در استان قم و با بیان اینکه در کشور ما با تعریض خیابان‌ها تعداد بیشتری خودرو تردد می‌کنند، ابراز داشت: بسیاری از امکانات رفاهی در شهر قم مکان یابی درستی ندارند، مصداق آن ایجاد مرکز تجاری در خیابان صفائیه و فروشگاه کوثر در خیابان ساحلی است که موجب ترافیک در هسته مرکزی می‌شود.

روشن همچنین نبود جایگاه پارکینگ در مراکز فرهنگی و امکانات ورزشی قم را از دیگر عوامل ایجاد ترافیک دانست.

وی تصریح کرد: لازم است در مکان یابی ایجاد امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی و مراکز خدماتی از‌‌ همان ابتدا با کار‌شناسان مربوطه مشورت شود و پس از آن مسئولان آن امکانات را در مکان مناسب و کم تراکم ایجاد کنند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم اضافه کرد: همچنین لازم است تعدادی مراکز خدماتی و حمل و نقل در استان جابجا شود.

روشن با اشاره به روش‌های تقاضای مدیریت عرضه امکانات بیان کرد: در این بخش باید امکانات حمل و نقلی در داخل شهر ارتقا یابد و بتوان به جای استفاده از وسیله شخصی بیشتر از آن بهره برد و این عمل در استان قم درحال انجام است اما افزایش امکانات حمل و نقلی مشوق سفر است و بازهم ترافیک ایجاد می‌شود.

در تمامی ادارت سامانه‌های الکترونیک ایجاد شود

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ادامه داد: دیدگاه مسئولان این گونه است که با ایجاد پل و تقاطع غیرهم سطح تردد وسایل نقلیه افزایش یابد که این اقدام خودرو محور است و این سیاست به دلیل افزایش ترافیک در کشورهای پیشرفته و موفق مورد توجه نیست و آن‌ها بیشتر با ایجاد وسایل نقلیه عمومی، دوچرخه و پیاده روی سعی در مهار ترافیک دارند.

وی با اشاره به لزوم استفاده بیشتر از خدمات اینترنتی یادآور شد: لازم است در تمامی ادارت استان سامانه‌های الکترونیک ایجاد شود تا از رفت و آمدهای زیادی جلوگیری شود و همچنین برای سیستم‌های بانکی خدماتی تعریف کرد تا نیاز به رفتن به بانک نباشد و به طور جدی این اقدام‌ها پیگیری شود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ادامه داد: همچنین کارمندان می‌توانند در رفت و آمدهای خود به ادارات از خودروی شخصی کمتر استفاده کنند و با یک خودرو با یکدیگر تردد کنند و البته بهتر است برای فرهنگ سازی در این زمینه این کار ابتدا از سوی مدیران آغاز شود.

وی با اشاره به لزوم انجام دور کاری تصریح کرد: باید کاری کرد تا کارمندان بتوانند با استفاده از اینترنت در منزل بسیاری از فعالیت‌های خود را انجام دهند و همچنین با توسعه ایجاد دفا‌تر پیشخوان دولت در مکان‌های مناسب موجب شد تا کار مردم به آسانی و بدون معطلی پیش رود.

روشن عنوان کرد: باید با تجهیز و گسترش حمل و نقل عمومی مردم را به استفاده از این حمل و نقل عمومی تشویق کرد البته در این زمینه به اطلاع رسانی‌های دقیق نیاز است به عنوان مثال مردم بدانند بی آر تی در کدام مسیر‌ها قرار دارد و چه مسیرهایی را اتوبوس و تاکسی پوشش می‌دهد.

تنظیم نرخ کرایه اتوبوس و تاکسی

وی با اشاره به نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس ابراز داشت: ‌باید نرخ کرایه اتوبوس و تاکسی به گونه‌ای باشد که مردم بیشتر ترغیب شوند تا از اتوبوس استفاده کنند و اگر نرخ آن‌ها خیلی به هم نزدیک باشند استقبال از تاکسی‌ها بیشتر می‌شود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم تصریح کرد: حمل و نقل عمومی در میان مردم وجه خوبی ندارد و باید وجه آن در میان مردم خوب شود و در این باره نوسازی حمل و نقل همگانی، ایجاد ایستگاه‌هایی با ظاهر مناسب و خطوط ویژه برای آن و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی موثر است.

لزوم ارائه راهکاری برای استفاده از وسیله شخصی

وی با اشاره به چگونگی استفاده از وسیله شخصی تصریح کرد: باید راهکار مناسبی به مردم ارائه داد تا وسیله‌های شخصی در مواقع لازم و در زمان خاصی به کار برده شوند و به این وسیله از ایجاد ترافیک جلوگیری کرد.

روشن عنوان داشت: همچنین تشویق مردم به هم پیمایی راهکار مناسبی برای کاهش ترافیک است و بهتر است این عمل از مسئولان آغاز شود و آن‌ها الگویی برای دیگران باشند.

وی بر مدیریت پارکینگ‌های عمومی تاکید کرد و افزود: لازم است با مدیریت مناسب و با کار‌شناسی در مناطق پرتراکم شهری هزینه پارک متر‌ها را افزایش داد و در مناطق کم تراکم قیمت‌ها را کاهش داد و همچنین در زمان اوج ترافیک قیمت پارک متر‌ها را بیشتر افزایش داد.

جابه جایی ساعت کاری ادارات مهم‌ترین عامل در کاهش ترافیک

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم بیان داشت: جابه جایی ساعت کاری ادارات از جمله مهم‌ترین کاری است که می‌تواند در کاهش ترافیک می‌تواند نقش به سزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: این عمل در برخی کشور‌ها انجام شده و موجب کاهش ترافیک شده است.

روشن، افزود: اصلاح شبکه معابر شهری یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند در کاهش ترافیک موثر باشد‏، تنظیم چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و زمان بندی آن‌ها، اصلاح وضعیت هندسی و شعاع خیابان‌ها و جهت بندی و یک طرفه کردن خیابان‌های موازی و یک طرفه کردن آن‌ها اعمال مهمی است که باید در سطح شهر انجام شود.

وی با اشاره به ساماندهی حمل و نقل بار در شبکه معابر شهری تصریح کرد: با برنامه ریزی‌های دقیق‏، ‌حمل ونقل بار در ساعات شب در داخل شهر صورت گیرد تا شاهد ترافیک سنگین دئر روز نباشیم.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان قم با اشاره به اقدام شهردار قم در خصوص عرضه دوچرخه ابراز کرد: این اقدام شهرداری خوب بود اما بهتر آن است که ابتدا آموزش‌ها و همچنین فرهنگ سازی در خصوص استفاده از این دوچرخه‌ها صورت می‌گرفت و خط جداگانه ایبرای آن در نظر گرفته می‌شد.

وی با بیان اینکه به افزایش فرهنگ ترافیک مردم نیاز است، افزود: اگر همه طرح‌ها نیز اجرا شود اما آموزشی برای آن صورت نگیرد موفق نمی‌شویم و آگاهی از مزایای هر طرحی موجب ترغیب به اجرای درست آن می‌شود.

.................................

فاطمه قراچورلو