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۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۸:۱۳

دومين جشنواره استاني تئاتر خياباني برگزيدگان خود را شناخت

برگزيدگان دومين جشنواره استاني تئاتر خياباني دفاع مقدس آذربايجان غربي، سه شنبه 5 مهرماه طي مراسمي در مجتمع فرهنگي هنري ارشاد شهرستان اروميه معرفي شدند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين جشنواره به همت حوزه هنري استان آذربايجان غربي برگزار شد و طي مراسم اختتاميه اي كه با اجراي موسيقي گروه موزيك لشگر 64 پياده اروميه همراه بود، برگزيدگان خود را معرفي كرد.

هيات داوران دومين جشنواره استاني تئاتر خياباني دفاع مقدس، نمايش مدرك را به عنوان نمايش برگزيده جشنواره انتخاب و در بخش كارگرداني ؛ شهريار ني ريز نقدهي (نمايش مدرك)، سوسن مشاريان ( نمايش قفس) و غلامرضا اژدري (نمايش شور شيرين) را به ترتيب عنوان مقام اول تا سوم معرفي كرد.

در بخش نويسندگي ؛ شهريار ني ريز نقدهي (نويسنده مدرك) و مرتضي نورپور نويسنده از تنديس تا تقديس مقام اول و دوم را كسب كردند.

همچنين، هيات داوران در بخش بازيگري اميد درويشي (قفس) به عنوان مقام اول، پدرام رحماني و شهريار ني ريز نقدهي (قفس و مدرك) مشتركا به عنوان مقام دوم و حميد سعادت فر (شورشيرين) را به عنوان مقام سوم برگزيد.

کد مطلب 235379

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