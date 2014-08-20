امروز نقطه ثقل جهان اسلام ایران است/ صدور فرهنگ بسیجی از برکات انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی سعیدی ظهر چهارشنبه در اولین هماندیشی نقش حوزههای علمیه و بسیج در مدیریت جهادی و عرصه فرهنگ اظهار کرد: صدور فرهنگ بسیجی به لبنان و سوریه از مهمترین برکات انقلاب اسلامی است و از رسالتهای ما این است که تا جایی که میتوانیم در جهت صدور این فرهنگ غنی به جهان مجاهدت کنیم.
وی گفت: جنگ تمدنها که از سوی آمریکا به جهان منتشر شد و آمریکا بعد از سقوط شوروی برای حاکمیت مطلق در جهان کمر همت بست.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: تحلیل آمریکاییها این بود که گسل جهان اسلام مهمترین خطر برای آمریکا است و این کشور را تهدید میکند.
حجتالاسلام سعیدی گفت: ویژگی جنگ تمدن این بود که آمریکا مستقیما وارد موضوع مقابله با جهان اسلام شده بود و تفاوت آمریکاییها با دیگر کشورهای استکباری این است که آمریکا در هر کجا که نیاز بداند باید ورود کند در هزینه کردن چه در حوزه نیروی انسانی و چه در حوزه مالی هیچ ابا و ترسی ندارد.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: استراتژی آمریکا پس از سال 2010 به موضوع جنگ داخلی تمدنی تغییر پیدا کرد.
وی گفت: 70 سال از فعالیتهای ننگین رژیم صهیونیستی در کره زمین میگذرد که 35 سال آن مربوط به قبل از انقلاب اسلامی و 35 سال بعد از آن نیز مربوط به بعد از انقلاب است.
حجتالاسلام سعیدی افزود: در 35 سال قبل از انقلاب، اسرائیل در همه جنگها پیروز بود اما در 35 سال پس از پیروزی انقلاب در همه عملیاتها شکست خورد و این نشان دهنده عظمت و قدرت جمهوری اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین شکست اسرائیل در جنگ غزه را نتیجه مقاومت جانانه ملت مظلوم غزه و مهمترین استراتژی جنگ درونتمدنی که از سوی آمریکا مطرح شده را نیابتی بودن آن دانست.
وی ادامه داد: ارتش سوریه و مصر قدرت زیادی داشتند و به دلیل خیانتهای سران کشورهای عربی ارتشهای این دو کشور قدرت خود را از دست دادند با این حال امروز نقطه ثقل جهان اسلامی کشور ایران است.
حجتالاسلام سعیدی گفت: فرهنگ بسیجی عامل اصلی تغییر معادلات سوریه بود و یکی از ضعفهای دولت عراق که سبب شد مقاومت مردمی در برابر گروههای تکفیری آنچنان که باید و شاید موفق نباشد این بود که نتوانست بسیج را برای مبارزه با گروههای تکفیری و سلفی ایجاد کند.
وی افزود: صدور فرهنگ بسیجی به لبنان و سوریه از مهمترین برکات انقلاب اسلامی است و از رسالتهای ما این است که تا جایی که میتوانیم در جهت صدور این فرهنگ غنی به جهان مجاهدت کنیم.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اسلام تفکیری از عربستان در حال صادر شدن به جهان است و آمریکا هم از آن حمایت میکند نخستین نوع اسلام در حال حاضر است.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دومین اسلامی که با آن روبهرو هستیم اسلام سکولار شده و ناقصی است که از ترکیه به دنیا صادر میشود و سومین اسلام هم اسلامی است که به نام اهل بیت(ع) حرکتهای افراطی انجام میگیرد.
وی گفت: رسالت ما در شرایط کنونی معرفی اسلام ناب محمدی(ص) را به دنیا است و دنیای امروز تشنه این اسلام ناب است.
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