تلاش گسترده لابي هاي صهيونيستي در آمريكا براي افزايش فشار به ايران

در حالي كه تلاش لابي صهيونيستها براي فشار بر ايران از هر سويي روبه فزوني است اخيراً شاهد اعتراض گروههاي ضد جنگ اعم از يهودي، مسيحي و مسلمان در مقابل دفتر "كميته امور عمومي آمريكا-اسرائيل" موسوم به ايپك بوديم.

نشريه فوروارد اخيراً با انتشار مقاله اي از توسعه و گسترش تدارك فعاليت اين گروه، سخن به ميان آورده است .

در اين روزنامه به دو بعد از تلاشهاي لابي صهيونيستي در حوزه داخلي آمريكا و در حوزه بين المللي اشاره شده است.

الف: حوزه بين المللي: فوروارد در اين باره و تلاش لابي در اين حوزه مي نويسد : لابي هاي طرفدار اسرائيل در واشنگتن ، به كنگره فشار مي آورند تا تحريمهاي خود عليه ايران را شدت بخشد و اخيراً در حاشيه نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل رهبران جوامع صهيونيست در نيويورك از رهبران جهان از جمله "مانموهان سينگ" نخست وزير هند خواستند تا عليه تهران اقدام كنند.

آنها از سينگ خواستند تا از تلاشهاي آمريكا و اروپا براي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت حمايت كند و اين اقدام بعد از نشست اين گروهها با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا در اوائل ماه صورت گرفت كه رايس در آن جلسه نا اميدي و ياس خود را از عدم حمايت آمريكا و اروپا از سوي هند به گروههاي يهودي اعلام كرده بود.

منابع آگاه به اين روزنامه گفتند كه رهبران صهيونيست چنين اظهاراتي از سوي رايس را به منزله درخواست كمك وي براي استفاده از نفوذ خود در دولت هند تلقي كردند تا از اين كشور بخواهند تا با دولت بوش همكاري كند.

"كنت ياكوبسن" معاون مدير "انجمن صهيونيستي ضد افترا" (ADL) كه در نيويورك با سينگ ديداركرده بود نتايج را نااميد كننده توصيف كرد و گفت: سينگ مخالفت خود را با ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت اعلام داشت و ما فكر كرديم كه راهي طولاني براي بدست آوردن حمايت هند از موضع آمريكا در راستاي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در پيش داريم.

رهبران گروههاي صهيونيست چنين ياسي را در ديدار خود با سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه نيز اعلام كردند و ياكوبسن در اين باره نيز گفت: ما در ديدار با وي راضي نشديم به خاطر اينكه وي هيچ نشانه اي مبني براينكه روسيه از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت حمايت خواهد كرد بروز نداد.

اين روزنامه در ادامه اين مقاله مي نويسد: ساير ديدارهاي گروههاي صهيونيست با ديگر رهبران جهان نيز پيرامون موضوع هسته اي ايران و امكان ارجاع آن به شوراي امنيت و در نتيجه تحريم ايران بود.

ياكوبسن مي گويد:"ما فكر مي كنيم كه زمان به پايان رسيده است و تصور مي كنيم كه يك مشخصه خيالي و رويائي معيني براي اين مساله وجود دارد و روزي بيدار و متوجه خواهيم شد كه برنامه هاي هسته اي ايران ما را تهديد مي كنند.

ب) حوزه داخل آمريكا:

اين نشريه در ادامه به بعد ديگري از تلاشهاي لابي هاي طرفدار رژيم صهيونيستي در كنگره آمريكا اشاره مي كند و مي نويسد آنها بر اعضاي كنگره فشار وارد مي كنند تا از "قانون حمايت از آزادي در ايران" پشتيباني كنند.

به نوشته روزنامه فوروارد صهيونيست ها همچنين فشار وارد مي كنند تا كنگره شركت هائي را كه بيش از 20 ميليون دلار در بخش نفت و گاز ايران سرمايه گذاري مي كنند تحريم كند. آنها چنين توجيه مي كنند كه اين تحريم مي تواند توان مالي ايران را براي سرمايه گذاري در بخش هسته اي كاهش دهد. لايه پينهادي آنان برضد ايران درخواست كمك مالي به گروههاي اپوزيسيون و رسانه هاي تصويري مستقل را شامل مي شود كه "الينا روس لتينن" نماينده جمهوريخواه از فلوريدا، "هووارد بيرمن" دموكرات از كاليفرنيا پشتيبان اين قانون بودند و حاميان اين قانون در سنا نيز "ريك سانتوريم" جمهوريخواه از پنسيلوانيا و "اوان بيح" دموكرات از اينديانا بودند.

شايان ذكر است كه اخيراً آژانس يهود، اعلام كرد كه سناتورهاي آمريكا در همراهي با دولتمردان اين كشور براي محروم كردن ايران از فناوري صلح آميز هسته اي طرحي را تهيه كرده اند كه بر اساس آن بازرگانان آمريكايي حق خريد وسايل و قطعات سوخت هسته اي از كساني كه اين قطعات را به ايران هم مي فروشند، ندارند.

اين كشور از اين قانون كه موسوم به "قانون ممنوعيت هسته اي ايران در سال 2005 "( Iranian Nuclear Prohibition) است، چندي پيش از سوي سناتور سانتوريم از پنسيلوانيا ارائه شد و بر اساس اين پيشنهاد هيچ بازرگان و يا ارگان آمريكايي حق ندارد و نمي تواند تجهيزات مربوط به سوخت را از تاجر، نهاد و يا دولتي خريداري كند كه با ايران هم معامله دارد.

سانتوريم دراظهاراتي بي پايه و اساس مدعي شد :حمايت از سازمان هاي تروريستي سوابق گذشته در رابطه با غني سازي و فريبكاري در اين حوزه و مخالفت با سياست خارجي بي غرض آمريكا در خاورميانه ، ايران را به يكي از كشورهاي تهديد كننده امنيت ملي آمريكا و كشورهاي دموكراتيك در دنيا تبديل كرده است و آمريكا بايد گامي مهم براي از بين بردن فعاليت هاي هسته اي ايران بردارد.

ريچارد جان سانتوريم كه از وي به ريك سانتوريم ياد مي شود در 10 مي 1958 در وينچستر ويرجينيا در آمريكا از پدري روانشناس و مادري پرستار بدنيا آمد و در سال 1994 به عنوان سناتور ايالت پنسيلوانيا انتخاب شد.

پايگاه اينترنتي Rense كه از سوي استادان آمريكايي اداره مي شود، وي را سخنگوي اسرائيل در سنا خوانده است و به خوبي وابستگي اين سياستمدار آمريكايي به گروه هاي صهيونيستي( لابي يهودي) را نشان مي دهد و حكايت از آن دارد كه موضوع هسته اي ايران نه يك مساله حقوقي بلكه مساله اي سياسي و در ارتباط مستقيم با موضع اسرائيل است.

"جاش بلاك" سخنگوي ايپك در اين باره چنين ادعا مي كند:"ايران به سرعت به نقطه اي غير قابل برگشت نزديك مي شود و به منظور ممانعت از دست يابي ايران به تسليحات هسته اي بايد بر ايران فشاري اقتصادي و ديپلماتيك ملموسي اعمال شود و جلوگيري از دست يابي ايران به سلاحهاي هسته اي بايد در اولويت هر كسي كه به ثبات در خاورميانه فكر مي كند باشد.

در خصوص ايپك ذكر اين نكته ضروري است كه اين لابي كه كاملاً يك گروه فشار اسرائيلي است تقريباً دستوركاري ثابت و مشخص براي تحريك آمريكا عليه ايران دارد براي اين منظور به معرفي و گوشه اي فعاليت هاي خصمانه آن عليه ايران اشاره مي كنيم:

معرفي ايپك:

ايپك يا كميته امورعمومي آمريكا-اسرائيل كه بيش از50 سال است كه براي كسب حمايت آمريكا از اسراييل دركنگره اين كشور فعاليت مي كند درراستاي بهبود هرچه بيشترروابط واشنگتن -تل آويو درحوزه نظامي، اقتصادي، علمي و همكاري فرهنگي تلاش مي كند. بزرگترين تلاش سياسي اين لابي صهيونيستي است كه هر ساله براي حمايت از رژيم صهيونيستي كنفرانس ساليانه را برگزار مي كند.

كنفرانس سالانه كميته:

ايپك سالانه يك كنفرانس برگزارمي نمايد‌ كه درآن به تعيين خط ‌مشي كلي كميته مي‌پردازد.اين خط ‌مشي‌ها با جلسات و برنامه -‌هاي آموزشي توام است. اعضاء شركت‌كننده دركنفرانس كه تقريباً 2 الي 3 روز بطول مي‌انجامد ومعمولاً محل آن در واشنگتن است ازمناطق مختلف هستند ولي اين كنفرانس چه دركاپيتال هيل باشد چه درهر جاي ديگر موضوع آن به تحولات منطقه خاورميانه و سياست خارجي آمريكا در قبال اسراييل مربوط مي‌شود و در بيشتر مواقع رئيس جمهور آمريكا و نخست وزير رژيم صهيونيستي يكي از سخنرانان مهم آن هستند كه در آن رئيس جمهور آمريكا هر سال تعهد ايالات متحده را براي حمايت از اسرائيل اعلام مي كند.

امسال "برنيس منوچهريان" رئيس ايپك اعلام كرد: در زماني كه چالش و فرصت بي نظيري براي متحدين آمريكا در منطقه وجود دارد، در كنفرانس ساليانه اين لابي، نياز به اين است تا حمايت جامعه آمريكا از اسراييل به عنوان سرمشق و الگوي كار كنفرانس قرار گيرد.

وي افزود:" حمايت از اسراييل يك ارزش متعلق به دموكراتها و يا جمهوريخواهها نيست بلكه يك ارزش آمريكائي است".

دستور كار كنفرانس:

ايپك هر سال براي نشست خود دستور كاري را تعريف مي كند كه دستوركارآخرين كنفرانس ساليانه ايپك بيشتر حول محور حمايت از اسراييل بود. اين محفل صهيونيستي درنشست امسال خود شعار "راه ايران به سوي بمب هسته‌اي" را بعنوان استراتژي تبليغاتي خود براي سال 2005 اعلام كرده وبا برنامه پيشرفته چند رسانه اي (مولتي مديا) تحت عنوان :" چگونه ايران تسليحات هسته اي مي سازد و چگونه مي توانيم از دستيابي ايران به تسليحات هسته اي جلوگيري كنيم" درصدد بر آند تا پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران به بينندگان و بازديدكنندگان اطلاع رساني كند.

نكته اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه تا چه ميزان و به چه شيوه اي ابن لابي در تصميم گيري آمريكا تاثير دارد.

نقش كميته در فرايند تصميم گيري در آمريكا:

يكي ازروشهاي كميته درفرايند تصميم گيري اين است كه از طريق گروههائي موسوم به "پك"ها در سراسر ايالات متحده به سياستمداران بطورغير مستقيم كمك نمايد، درصورتي كه نماينده اي اظهارمخالفتي نمايد آن را در سطح وسيعي به اطلاع جوامع يهودي مي رساند تا وي را تحت فشار قرار دهد. روش ديگري كه كميته در پيش مي گيرد استفاده از فشارهاي عاطفي و رواني است و با ذكر مصائب گذشته يهوديان و عنوان نمودن اين مسئله كه اين تصميم عواقب خطرناكي براي يهوديان دارد فرد را تحت فشار قرار مي دهند.

ايپك در موارد گوناگون براي ديدارها و ملاقاتهاي اعضاء كنگره، فهرستي كامپيوتري تهيه كرده و از آن به عنوان نقطه ضعف استفاده مي كند و در صورت مخالفت افراد مذكور با اسراييل، در انتخابات بعدي از آنان حمايت نمي كند.

عملكرد كميته در قبال جمهوري اسلامي ايران:

يكي از اولويت هاي اين كميته مقابله با ايران و كمك به نمايندگاني است كه در واشنگتن عليه جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي كنند و براي اين منظور برنامه هاي گوناگوني در دست دارد.