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۲۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۸

برنامه‌ریزی خودروسازان برای حفظ ثبات و افزایش تولید

برنامه‌ریزی خودروسازان برای حفظ ثبات و افزایش تولید

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از هدف گذاری برای حفظ و افزایش میزان تولید خودرو در این گروه خبر داد و گفت: خوشبختانه تلاش های صورت گرفته موجب خروج از بحران و ورود به یک موقعیت با ثبات و پایدار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مدنی با اشاره به حرکت رو به جلوی گروه سایپا در سال جاری اظهار کرد: به تدریج و با ورود محصولات جدید به چرخه تولید انبوه، شرایط به سمت بهبود حرکت کرده و در آینده با عرضه خودروهای جدید در بازار، شاهد جذب نقدینگی مناسبی در سطح گروه خواهیم بود.

وی افزود: تلاش می کنیم با بهبود ارتباط خود با شرکت های تولیدکننده قطعات و زنجیره تامین، خطوط تولید خود را پویا و فعال نگه داریم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر، شرایط سایپا با ثبات و آرامش همراه شده افزود: در قراردادهایی که با شرکت های خارجی منعقد شده همواره سعی کرده ایم عمق داخلی سازی این خودروها را افزایش دهیم و با اتخاذ تدابیر لازم به سمتی حرکت کنیم که بخش عمده این خودروها در کارخانه های داخلی تولید شود تا هم کسب و کار درون سازمانی رشد یابد و هم در خصوص قیمت گذاری این محصولات بتوانیم رقابتی عمل کنیم.

وی همچنین با اشاره به تولید محصولات چینی گفت: همان طور که در گذشته بارها اعلام کردیم، محصولات چینی بخش کوچکی از تولیدات ما را تشکیل خواهند داد و کمتر از 10درصد از خودروهای تولیدی چینی هستند، ضمن اینکه اکثر قریب به اتفاق تولیدات گروه سایپا را برندهای مطرح و شناخته شده و همچنین خودروهای طراحی شده توسط سایپا نظیر پلت فرم SP100 شکل خواهند داد.

مدنی تاکید کرد: در حال حاضر، صنعت خودروسازی کشور بیش از هر زمانی نیازمند توجه و اهتمام جدی است زیرا در شرایطی که این صنایع توانسته اند تاحدودی خود را از بحران کامل خارج کرده و با مشقت، تمام سختی ها را پشت سر بگذارند، ایجاد مشکلات بیشتر برای آنها، آن هم از سوی برخی تریبون های داخلی جالب نخواهد بود.

وی در پایان گفت: با توجه به روند فعلی، اطمینان داریم به زودی حرکت ما به سمت پیشرفت قطعی شتاب بیشتری خواهد گرفت و خواهیم توانست به جایگاه مناسبی دست یابیم.

کد مطلب 2353828

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