سينماهاي تبريز متحول مي شوند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، حسن نجفي، ، تلاش همه جانبه اي را براي ارتقاي وضعيت و كيفيت سينماهاي استان خواستار شد و ضمن عملي شدن تشكيل واحد فرهنگي و هنري در سينما قدس افزود: كارگاه تئاتر در سينما 22 بهمن، نمايشگاه عكس و فروشگاه محصولات فرهنگي درسينما 29 بهمن و كارگاه عملي هنر در سينما انقلاب به زودي راه اندازي مي شود.

مدير حوزه هنري آذربايجان شرقي ، در پايان بر ضرورت احياي سينما و بهبود جايگاه اين صنعت در بين مردم تاكيد كرد و افزود: حوزه هنري در ماه هاي اخير براي ارتباط مردم و هنرمندان با سينما اقدام به اكران هاي ويژه كرده كه اكران فيلم هايي چون بيد مجنون و خيلي دور، خيلي نزديك از آن جمله است.