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۷ مهر ۱۳۸۴، ۱۸:۰۹

مدير حوزه هنري آذربايجان شرقي:

سينماهاي تبريز متحول مي شوند

مدير حوزه هنري آذربايجان شرقي در جمع پرسنل شاغل سينماهاي استان با اعلام تحول در سينماهاي تبريز از فعاليت جديد سينماهاي آن استان خبر دارد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، حسن نجفي، ، تلاش همه جانبه اي را براي ارتقاي وضعيت و كيفيت سينماهاي استان خواستار شد و ضمن عملي شدن تشكيل واحد فرهنگي و هنري در سينما قدس افزود: كارگاه تئاتر در سينما 22 بهمن، نمايشگاه عكس و فروشگاه محصولات فرهنگي درسينما 29 بهمن و كارگاه عملي هنر در سينما انقلاب به زودي راه اندازي مي شود.

مدير حوزه هنري آذربايجان شرقي ، در پايان بر ضرورت احياي سينما و بهبود جايگاه اين صنعت در بين مردم تاكيد كرد و افزود: حوزه هنري در ماه هاي اخير براي ارتباط مردم و هنرمندان با سينما اقدام به اكران هاي ويژه كرده كه اكران فيلم هايي چون بيد مجنون و خيلي دور، خيلي نزديك از آن جمله است.

کد مطلب 235383

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