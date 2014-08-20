مهندسی نفشه برداری ابزار مهم برای توسعه کشور است/ وجود 120 ایستگاه نقشه برداری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا آزموده اردلان ظهر چهارشنبه در جلسه ژئوماتیک و نقشه برداری استان زنجان، افزود: در دنیای امروز فناوری از اهمیت بالایی در توسعه برخوردار است.

وی اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته به زیر ساختها توجه می کنند و یک توسعه همه جانبه در کشور ایجاد می شود.

رئیس سازمان نقشه برداری کشور گفت:می توانیم مقوله تصویر برداری را با مشارکت دستگاههای اجرایی استان انجام بدهیم.

وی در ادامه افزود: در کشور از نظر ایستگاههای وضعیت بدی نداریم و در حالیکه در منطقه خاورمیانه 137 ایستگاه فعال است در کشور ما 120 ایستگاه وجود دارد.

رئیس سازمان نقشه برداری کل کشور یاد آورشد: هر چه قدر اطلاعات در زمینه نقشه برداری بیشتر و با کیفیت تر باشد کشور از لحاظ اجتماعی، اقتصادی پیشرفت بیشتری خواهد کرد.

اردلان تاکید کرد: در استان زنجان محدوده های کشاورزی به امکان تفریحی و گردشگری تغییر کاربری می دهند و این از لحاظ حاکمیتی غلط است.

وی گفت: در استان زنجان باید به اراضی کشاورزی و باغات که در توسعه استان موثر است توجه ویژه شود چرا که توجه به این امر مهم باعث ایجاد اشتغال می شود.