بدمینتون باز همدانی اول شد

سهم الدین حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسران کشور که در شهرستان سنندج جریان داشت، با شناخت قهرمانان یک نفره و دونفره به پایان رسید.

رئیس هیئت بدمینتون استان همدان افزود: در دیدار نهایی یک نفره بین امیر جباری بدمینتون باز همدانی که علیرغم سن پایین خود در این رقابت ها حاضر شده بود خوش درخشید و توانست در رقابت با محمدامین محمدجانی از فارس وی را شکست دهد و قهرمان مسابقات رنکینگ جوانان کشور شود.

وی بیان داشت: جباری در دیدار فینال توانست با نتیجه سه بر یک حریف شیرازی را شکست دهد و قهرمان این دوره از رقابت های یک نفره گردد.

وی گفت: پس از وی محمدامین محمدجانی از فارس دوم شد و مهدی انصاری و پویا احمدخانی هر دو از زنجان مشترکا به مقام سوم این دوره از رقابت ها دست یافتند.

حمیدی ابراز داشت: رقابت های رنکینگ بدمینتون جوانان کشور در سه مرحله برگزار می شود که مرحله دوم این رقابت ها آبان ماه در استان قزوین برگزار خواهد شد.