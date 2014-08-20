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۲۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

بدمینتون باز همدانی اول شد

بدمینتون باز همدانی اول شد

همدان – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بدمینتون استان همدان گفت: اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسران کشور در سنندج برگزار و در پایان این رقابت ها امیر جباری نوجوان همدانی به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.

سهم الدین حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اولین مرحله مسابقات رنکینگ بدمینتون جوانان پسران کشور که در شهرستان سنندج جریان داشت، با شناخت قهرمانان یک نفره و دونفره به پایان رسید.

رئیس هیئت بدمینتون استان همدان افزود: در دیدار نهایی یک نفره بین امیر جباری بدمینتون باز همدانی که علیرغم سن پایین خود در این رقابت ها حاضر شده بود خوش درخشید و توانست در رقابت با محمدامین محمدجانی از فارس وی را شکست دهد و قهرمان مسابقات رنکینگ جوانان کشور شود.

وی بیان داشت: جباری در دیدار فینال توانست با نتیجه سه بر یک حریف شیرازی را شکست دهد و قهرمان این دوره از رقابت های یک نفره گردد.

وی گفت: پس از وی محمدامین محمدجانی از فارس دوم شد و مهدی انصاری و پویا احمدخانی هر دو از زنجان مشترکا به مقام سوم این دوره از رقابت ها دست یافتند.

حمیدی ابراز داشت: رقابت های رنکینگ بدمینتون جوانان کشور در سه مرحله برگزار می شود که مرحله دوم این رقابت ها آبان ماه در استان قزوین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2353974

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