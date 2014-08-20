2200 واحد مسکن برای جامعه ایثارگری لرستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته دو هزار فرصت شغلی برای بیکاران جامعه ایثارگری استان لرستان فراهم می شود.

وی با بیان اینکه به منظور ایجاد فرصت شغلی برای بیکاران جامعه ایثارگری استان کارگروهی خاص در لرستان باید راه اندازی شود گفت: این کارگروه با مسئولیت معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان راه اندازی می شود.

استاندار لرستان همچنین اعضای این کارگروه را بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، اتاق بازرگانی خرم آباد، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانکهای عامل عنوان کرد.

بازوند با تاکید بر اینکه این کارگروه برای رفع معضل بیکاری این افراد هر هفته باید تشکیل جلسه دهد تصریح کرد: در قالب این کارگروه طرحهای اقتصادی و اشتغالزا مورد تصویب و برای پرداخت تسهیلات لازم به سازمان اقتصادی کوثر برای معرفی شوند.

وی بیان داشت: همچنین سازمان اقتصادی کوثر نیز ظرف 48 ساعت نتیجه بررسی های خود را در رابطه با پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزا این کارگروه اعلام کند.

استاندار لرستان افزود: طرحهای این کارگروه در قالب مشارکت 49 درصدی سازمان اقتصادی کوثر و 51 درصدی افراد حقیقی، حقوقی و تعاونی جامعه ایثارگری با همکاری بانکهای استان جنبه اجرایی پیدا خواهند کرد.

بازوند با بیان اینکه امیدواریم با اقدامات لازم از سوی این کارگروه زمینه ایجاد دو هزار فرصت شغلی برای بیکاران جامعه ایثارگری لرستان فراهم شود گفت: در این راستا بانک توسعه تعاون باید نسبت به پرداخت تسهیلات 30 میلیون تومانی با سود 12 درصد به جامعه ایثارگری استان اقدام کند.

وی با بیان اینکه در مجموع سقف پرداختی تسهیلات بانک توسعه تعاون استان طی امسال 10 میلیارد تومان باید باشد گفت: طرحهای نیمه تمام اشتغالزا برای دریافت این تسهیلات در اولویت قرار گیرند.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت پرداخت تسهیلات لازم از سوی صندوق مهر امام رضا(ع) لرستان به 500 نفر از بیکاران جامعه ایثارگری استان طی امسال تاکید کرد.

بازوند همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رفع مشکل مسکن جامعه ایثارگران لرستان تاکید کرد و گفت: در این راستا طی امسال زمینه اجرای دو هزار و 200 واحد مسکن برای جامعه ایثارگری استان فراهم می شود.

وی بر ضرورت انجام اقدامات لازم برای آغاز عملیات احداث این واحدهای مسکن جامعه ایثارگری لرستان طی 15 روز آینده از سوی اداره کل راه و شهرساز ی استان تاکید کرد.