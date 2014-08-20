زلزله موموری اهواز را به شدت تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک تهران ساعت 14 و 44 دقیقه امروز یک زلزله با قدرت 5.6 ریشتر منطقه مورموری در استان ایلام را لرزاند که شدت آن به گونه ای بود که اهواز و سایر شهرهای استان خوزستان را نیز به شدت تکان داد.



از ابتدای آغاز وقوع زمین لرزه ها در منطقه مورموری استان ایلام این چهارمین بار است که اهواز به شدت تکان می خورد و این مسئله سبب ایجاد نوعی نگران در بین مردم شده است.



خوشبختانه تاکنون چهار نوبت تکان خوردن شدید اهواز، تلفات جانی و قابل توجهی در شهرهای مختلف استان خوزستان در پی نداشته است.



