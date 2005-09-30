" احمد آرام " تاريخ و زندگي معاصر را تلفيق كرد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، احمد آرام در حال حاضر مشغول بازنويسي نهايي اين رمان است .



نويسنده " آخرين باري كه تو را ديدم شوشيانا ... " در همين زمينه به خبرنگار مهر گفت : اين رمان ، تلفيقي از تاريخ و زندگي معاصر است ، اما نه به آن شكل كليشه اي كه رمان هاي تاريخي دارند ، بلكه وصل تاريخ گذشته به تاريخ زمان حال . در اين رمان ، به تكنيكي وارد مي شويم كه تمام محدوديت هاي روايتهاي سنتي و كلاسيك به كنار مي روند .



احمد آرام افزود : " شوشيانا " در حقيقت ، نام سابق " شوش " است و در كتاب من ، نماد زني است كه در دوره هاي مختلف تاريخي مورد تعرض قرار مي گيرد .



به گزارش مهر ، اين نويسنده در حال حاضر ، هشت قصه را در قالب كتابي با عنوان " اگر تكانم بدهي بيدار مي شوم " براي انتشار آماده مي كند ، كتاب فوق ، 200 صفحه است و توسط نشر افق منتشر خواهد شد .



به گفته آرام ، فضاي قصه ها در كتاب " اگر تكانم بدهي بيدار مي شوم " ، همان فضاي قصه و رمان در دو كتاب قبلي اوست ، اما ساختارها با رويكردي جديد دنبال شده است .

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