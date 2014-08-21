اعزام هفت مربی کوهنوردی استان مرکزی به دوره آموزشی هیمالیا نوردی

سیامک رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام هفت مربی کوهنوردی استان مرکزی به دوره آموزشی در هیمالیای «هندوستان»، افزود: بر اساس فراخوان عمومی فدراسیون کوهنوردی کشور «هندوستان» هفت نفر از مربیان کوهنوردی استان جهت حضور در دوره آموزشی ١٧ مرداد ماه عازم این کشور شدند.

وی با بیان اینکه این دوره‌ 25 روزه در هیمالیای «هندوستان» واقع در شمال غرب این کشور همه ساله برگزار می شود، گفت: «هادی صابری سرپرست»، «محمود هاشمی»، «ایرج معانی»، «حسین مقدم»، «علی علیمحمدی»، «وحید طهوری» و «پرستو ابریشمی» مربیان اعزامی به این دوره آموزشی هستند.

رئیس هیئت کوهنوری و صعودهای استان مرکزی از درخشش کوهنورد استان مرکزی در مسابقات دوی دماوند خبر داد و اضافه کرد: «وحید مهربانی» کوهنورد اراکی ‌‌‌‌‌در مسابقات دوی دماوند با زمان ۳ساعت ۴دقیقه قهرمان کشور شد.

رضایی ادامه داد: «قلعه نوعی» از بانوان کوهنورد استان نیز در این مسابقات به مقام سومی کشور درمیان بانوان دست یافت.