به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی پاکزاد ظهر چهارشنبه در جلسه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: استفاده از توان بالای دانشمندان و تحصیل کرده های دانشگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ضروری بوده و می تواند زمینه ساز پیشرفت این بخش شود.

وی ادامه داد: دفاتر پیشخوان تخصصی دولت در استان در حال شکل گیری است و برای اولین بار در کشور خدمات شهرداری تبریز در این چارچوب در حال انجام بوده و به تدریج دفاتر پیشخوان دولت در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها در استان شکل خواهد گرفت.

پاکزاد با اشاره به اینکه ایجاد شبکه ملی اطلاعات استان جزو اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: فضای این حرکت در استان فراهم شده و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی گام بالایی در زمینه ایجاد این شبکه برداریم.

وی ادامه داد: طرح شبکه دولت در استان کلید خورده و تا مراحلی پیش رفته است که در این زمینه نیازمند همکاری ملی و دولتی هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت جذب رضایت مردم در حوزهIT گفت: هرقدر در این عرصه قدم برداریم مصرف کننده به دنبال گسترش شبکه و توسعه پهنای باند خواهد بود که هدف ما نیز در این میان جذب رضایت عموم است.

ارائه بیشترین خدمات پست بانک آذربایجان شرقی در روستاها

مدیر عامل پست بانک ایران نیز در این نشست با اشاره به ارائه خدمات این نهاد در روستاها گفت: هدف پست بانک نیز ارائه خدمت به مردم در دورترین و محروم ترین نقاط است که در این زمینه 82 درصد خدمات پست بانک به روستاها ارائه می شود.

حسین علی ضیایی ادامه داد: پست بانک می تواند خدمات ارزنده ای در زمینه فناوری ارتباطات به مردم کشور ارائه دهد و در این زمینه همکاری مناسبی میان دولت و پست بانک شکل گرفته و وظایف جدی به عهده این نهاد گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه پست بانک عامل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: در این زمینه نیز پست بانک در تلاش برای همکاری مناسب با این وزارت خانه است.

ضیایی همچنین گفت: هم اکنون در کشور پنج میلیون و 500 هزار نفر یارانه نقدی خود را از طریق پست بانک دریافت می‌کنند که این امر می‌تواند نقش این بانک ها را در ارائه خدمت به مردم نشان دهد.

پهنای باند اینترنت در استان نسبت به سال گذشته سه برابر شده است

مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: همچنین هم اکنون زیرساخت‌های جدیدی در استان در حال راه اندازی است که در صورت افتتاح آن ها، پهنای باند استان در شش ماهه دوم سال جاری به پنج برابر دولت قبلی می رسد.

محمد فرقانی ادامه داد: هم اکنون شهرهای استان تحت پوشش اینترنت قرار دارند که در گام بعدی در تلاش برای پوشش اینترنت در 300 روستای استان خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به ارائه خدمت این شرکت در تمامی دانشگاه های استان گفت: همه این مراکز مجهز به فیبر نوری بوده و مشکلی از بابت پهنای باند ندارند.

فرقانی همچنین در خصوص سفر وزیر ارتباطات به این استان گفت: پروژه دیتای بین‌المللی و کشوری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های کشور شامل تامین اینترنت شمال غرب ایران برای استان‌های گیلان، آذربایجان‌شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه از طریق استان آذربایجان شرقی فردا با حضور وزیر ارتباطات به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: همچنین در جریان این سفر 320 طرح ارتباطی در استان افتتاح خواهد شد که 150 طرح مربوط به روستاها است.