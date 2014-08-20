به گزارش خبرنگار مهر، سالار عرفانی نسب بعد از ظهر امروز در گردهمائی دو روزه روسای ادارات فنی و حرفه‌ای قطب پنج کشوری که به میزبانی سنندج در حال برگزاری است، اظهار داشت: در حال حاضر 45 درصد از دانش آموزان دوره متوسطح در استان کردستان در دو رشته فنی و حرفه ای و کاردانش در حال تحصیل هستند.

وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کردستان و سایر مناطق کشور بیان کرد: در طول چند سال اخیر روند افزایشی دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش افزایش خوبی داشته است ولی به دلیل اهمیت این بخش باید با تلاش و جدیت بیشتر زمینه برای توسعه این بخش فراهم شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به تفاهم نامه منعقده وزارت آموزش و پرورش با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر بهره‌گیری از پتانسیل این وزارتخانه در توسعه کمی و کیفی مدارس فنی و حرفه ای و کار دانش تاکید کرد و گفت: تربیت دانش آموزان ماهر در رشته های فنی و حرفه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین دلیل این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.

عرفانی نسب گفت: در صورتی که دانش آموزان در رشته‌های فنی و حرفه‌ای تحصیل کنند فرصت‌های بهتری برای ورود به بازار کار دارند و به همین دلیل به هر اندازه که در این بخش تلاش شود بازخورد بهتری خواهیم داشت.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان نیز با بیان اهداف گردهمایی، رمز ماندگاری آموزش و پرورش توسعه یافته را توجه به کیفیت آموزشی دانست و تغییر نگرش نسبت به مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش و توسعه کمی با کیفیت و بهره وری را خواستار شد.

طالب محمدی اهم مولفه های کیفیت ساز در هنرستان را عملکرد هنرجویان، و هنر آموزان، وضعیت مدیران و معاونین هنرستان ها، وضعیت فضا و تجهیزات آموزشی کارگاهی و آموزشگاهی،‌ وضعیت بهداشتی و ایمنی هنرستانها، کیفیت فعالیت هنرستان ها و جلب مشارکت ها دانست و بر واکاوی مصادیق این مولفه های کیفیت ساز در آموزشهای هنرستانی تاکید کرد.

در ادامه این جلسه نمایندگان دفاتر فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش به بیان راهبردهای عملیاتی در توسعه کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی94-93 پرداختند و روسای ادارات فنی و حرفه ای و کار دانش استان های ایلام، لرستان، کرمانشاه، مرکزی و همدان نیز نظرات خود را در خصوص مسابقات و جشنواره های فنی و حرفه ای و کاردانش ارائه نمودند.

قرار است که در ادامه برگزاری این گردهمائی دو روزه که به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان، مسائل و برنامه های مختلف در دستور کار وزارت آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی شرکت کنندگان قرار گیرد.