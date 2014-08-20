زنان ایرانی در سایه‌ انقلاب اسلامی رشد بسیار خوبی در فعالیت های اجتماعی داشته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان یزد، انقلاب اسلامی را پدیدهای منحصر به فرد در دنیای معاصر خواند و گفت: مردم ایران که سابقهی چند هزار ساله در تمدن دارند، وقتی مکتب اسلام و مذهب تشیع را به عنوان فرهنگ دینی خویش برگزیدند، مسیر را برای استقرار درست حکومت دموکراسی هموار کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح مقاطع مختلف انقلاب اسلامی، در پاسخ به سؤال یکی از حاضران که «آیا انقلاب به اهداف خود رسیده است؟»، گفت: اهداف انقلاب اسلامی آنقدر متعالی است که نسلهای متمادی را در بر میگیرد. البته ساختاری که براساس تعالیم اسلام در قانون اساسی تنظیم شده، بسیار مترقی است و جامعه را هرچند در مواقعی دچار فراز و فرود شود به سوی قلهی سعادت پیش میبرد.
وی انتخاب همهی مسؤولان مملکتی را با رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم امتیازی برجسته برای نظام اسلامی دانست و گفت: اگر خوب عمل شود و مسؤولان بر اساس وظایف خویش عمل نمایند، مردم اساس تصمیم سازیها و تصمیم گیریها خواهند بود.
هاشمی رفسنجانی حقالناس خواندن رأی مردم را توسط رهبری معظم انقلاب دارای پشتوانهای فقهی در اجتهاد دانست و گفت: اگر این حق در مقدمات و اقدامات قبل و بعد از هر انتخاباتی رعایت شود، انقلاب اسلامی مردم ایران که از خوبان منطقه هستند الگوی امت مسلمان و ملتهای آزاده خواهد شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال یکی از بانوان حاضر در جلسه که «آیا عدالت در جامعه در مورد زنان رعایت میشود؟» گفت: اشکالاتی هست که به سوی رفع تدریجی آن میرویم اما باید این واقعیت تاریخی را بپذیریم که زنان ایرانی در سایهی انقلاب اسلامی رشد بسیار خوبی در آگاهی و تحصیل و فعالیتهای اجتماعی داشتهاند و آینده روشنتری نیز پیش رو دارند.
وی به قوانینی که در طول تاریخ نسبت به زنان در مسأله ارث ظلم میکرد، اشاره کرد و گفت: با مراجعهی به آیات قرآن متوجه این موضوع مهم شدیم که علیرغم فتوا، باطن قرآن بر حق زنان در ارثیه از همهی اموال همسر است که این موضوع با رهبری مطرح شد که پس از طرح در جلسات فقهی، به شکل قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
هاشمی رفسنجانی «عدالت» را دارای مفهوم گستردهای در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و با اشاره به مباحث «عدالت اجتماعی» خویش در خطبههای نماز جمعه، گفت: با تفکرات اسلامی که منطق ملی را نیز به همراه دارد طرح بیمهی جامع تأمین اجتماعی را به صورت لایحه در دولت سازندگی به مجلس دادیم که متأسفانه بنا به دلایلی در دولتهای بعدی پیگیری نشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش به خسارات دامن زدن به تفرقه در مسائل ملی و دینی اشاره کرد و گفت: ایجاد تفرقه بین مردم یک کشور یا پیروان یک دین و مذهب سیاست شوم استعمارگران در طول تاریخ بود که اتفاقاً با همین سیاست منابع ملتها را چپاول کردند.
وی وضعیت مسلمانان با یک میلیارد و هفتصد میلیون جمعیت و حدود 60 کشور، نقاط سوق الجیشی جغرافیایی دنیا و منابع ارزنده، مخصوصاً انرژی را دلیل تحلیل خویش خواند و گفت: آیات و روایات که اختلافات را باعث رشد جامعه میدانستند، با صراحت تمام مسلمانان را از نزاع پرهیز میدهند و تأکید میکنند که «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» یعنی با هم نزاع نکنید که فشل میشوید و ابهت شما از بین میرود.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به اتفاقات این روزها در بعضی از کشورهای اسلامی که تندروها به نام دین مردم را سر میبرند، گفت: هرجا که جهالت و تعصب با هم شدند، تندروی اساس کارها میشود، آنگونه که در تاریخ اسلام عدهای با اندیشههای خوارجی به داعش رسیدهاند خوارجی که نهایتاً اصل عدالت یعنی حضرت علی(ع) را در مسجد شهید کردند و امروز نیز شاهدیم که گروهک تروریستی داعش گروه گروه مردم را به گورهای دسته جمعی میبرند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش به اوضاع اقتصادی و سیاسی داخلی و پیوند آن با سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای ایران به گونهای است که اگر منافع ملی بر منافع باندی و جناحی اولویت داشته باشد و منطق اساس گفتار و رفتار مسؤولین شود، با زیربناهای که در کشور فراهم است، خیلی زود مردم به جایگاهی که استحقاق آن را دارند، میرسند.
وی در همین رابطه به طرح تمدن بزرگ اسلامی با عنوان ایران 1400 در دوران سازندگی اشاره کرد و گفت: با استعلام از بخشهای متعدد ملی، منطقهای و استانی، خواستهها، امکانات و اهداف تنظیم شده بود که بعدها سند چشمانداز 20 ساله نظام بر اساس آن دیدگاه تنظیم و پس از بحثهای زیاد کارشناسی در مجامع علمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصویب و تأیید مقام معظم رهبری رسید که متأسفانه دولت وقت به آن اعتقاد نداشت.
وی هاشمی رفسنجانی درآمدهای بسیار بالای نفتی در دولت نهم و دهم را فرصتی بسیار مغتنم برای جهش اقتصادی دانست و گفت: همزمان با آن سیاستهای اصل 44 را نیز تصویب و تأیید کرده بودیم که رهبری از آن انتظار انقلاب اقتصادی داشتند، ولی باز دولت به بخش خصوصی با دیدهی سرمایهدار نگاه میکرد و همه میدانند سرنوشت آن مصوبات چه شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به بحران کم آبی در ایران و لزوم چارهاندیشی جدی و فوری برای حل آن، خاطر نشان کرد: خشکسالی پدیدهای شوم برای کشاورزی و رونق اقتصادی است و اگر توجه جدی به آن نشود، تبدیل به یک فاجعه میشود.
وی با بیان اینکه در تقسیمات کشوری برخی از مناطق پرآب و برخی دیگر کم آب هستند، اظهار داشت: آب، مایهی حیات و همچون معادن نفت و گاز، ملی است و برای سیراب کردن مردم و زمینهای تشنه نباید نگاه استانی داشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت باید یارانهها را به سمت حل معضل کم آبی سوق دهد، گفت: مردم عربستان با آب دریا زندگی میکنند و در ایران نیز با توجه به وجود دو دریا در شمال و جنوب کشور، این کار شدنی و اقتصادی است.
وی استفاده از آبیاری قطرهای و تکنولوژیهای روز در کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و افزود: باید روشهای قدیمی و آبیاری در کشاورزی را به دلیل هزینههای بالای آن کنار بگذاریم و خود را مطابق با علم روز دنیا در این زمینهها همسو کنیم.
هاشمی رفسنجانی خطاب به حاضران که از استان یزد بودند، گفت: یزدیها مردمانی مؤمن، صرفه¬جو قانع، عاری از افراط و تفریط، اهل کار و فعالیت هستند که از امکانات خود با توجه به کم آبی های کویر به نحو شایستهای بهره میبرند.
در ابتدای این دیدار، آقایان سفید استاندار اسبق یزد، دکتر امراللهی استاد دانشگاه، اولیا نماینده سابق مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، احرامیان رئیس شرکت فولاد یزد، حجتالاسلام والمسلمین منتظر قائم، استاد دانشگاه، رهبر، از فعالان سیاسی و خانم عباسقلیزاده رئیس سابق سازمان ملی جوانان استان یزد، ضمن ارائه گزارش از برنامههای حوزههای فعالیتهای خویش، به بیان نظرات و دیدگاههای خود درباره مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشور و استان یزد پرداختند.
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