خداحافظی یک ورزشکار از تیم ملی به خاطر مشکلات مالی

برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بهترین تیراندازان کشور در این دوره از مسابقات اظهار کرد: بیست و سومین دوره از مسابقات قهرمانی کشور در حالی برگزار شد که بهترین و قوی ترین تیراندازان کشور در آن با یکدیگر رقابت می کردند و خوشحالم که در میان برادران و دوستان و هم تیمی های سابقم به مدال نقره این رقابت ها رسیدم.

وی با بیان اینکه خداحافظی اش از تیم ملی بیشتر از هرچیز به مسائل مالی مربوط می شود ادامه داد: حدود 7 ماه است که هیچ تمرینی نداشته ام.مشکلات زندگی و مسائل مالی باعث شد تااز تیم ملی خداحافظی کنم.نمی توانستم به صاحبخانه بگویم که هنوز حقوق نگرفته ام.آرزوی من موفقیت تیم ملی است و برای همه ملی پوشان بهترین نتایج را می خواهم.

اگر نیاز باشد به تیم ملی برمی گردم

پرستی با بیان اینکه در نبود وی نیروهای جوان و با انگیزه دیگری در تیم ملی حضور دارند افزود: خداحافظی من مشکلی برای تیم ملی ایجاد نمی کند.مطمئنم تیراندازی آن قدر پتانسیل و استعداد دارد که با نبود یک نفر لطمه نبیند.فدراسیون هم با تلاشی که دارد نیروهای خوبی را به تیم ملی دعوت می کند.من همیشه عاشق این رشته بوده ام و اگر روزی نیاز باشد حتما به تیم ملی بر میگردم.

فدراسیون تیراندازی به بیشترین بودجه نیاز دارد

ملی پوش سابق تیم تفنگ با اشاره به مشکلات تامین فشنگ برای تیراندازان عنوان کرد: فدراسیون ما بیش از هر فدراسیون دیگری به بودجه نیاز دارد.مسئولان فدراسیون تمام تلاش خود را برای حل مشکلات ورزشکاران کرده اند اما ورزش ما در همه رشته ها با معضلات مالی روبه روست.امیدوارم با کمک مسئولان ورزش تیراندازان مشکلی در تامین فشنگ نداشته باشند.

وی در پایان با بیان اینکه تیراندازی قابلیت رشد و پیشرفت زیادی دارد تصریح کرد: این رشته در ایران هیچ کمبودی از نظر نیروی انسانی ندارد و اگر امکانات و منابع مالی تامین شوند ما می توانیم به نتایجی دست پیدا کنیم که جایگاهمان را در سطح آسیایی و جهانی ارتقا ببخشد