مساجد اصلی ترین سنگر مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام عسگر کریمیان شامگاه چهارشنبه در همایش مشترک ائمه جماعات، هیئت امنای انجمن های اسلامی و فرماندهان پایگاه های بسیج مساجد در تبریز با اشاره به اینکه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن جهاد اکبر می ‌خواهد‌، افزود: باید مساجد را با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و اسلامی فعال نگه داشت و زمینه جذب جوانان و نوجوانان را فراهم کرد.

وی با اشاره به نقش مساجد در مسائل مختلف جامعه گفت: نقش مساجد و روحانیت از بدو اسلام تا پیروزی انقلاب اسلامی و نیز ایجاد وحدت در برهه های زمانی مختلف بر کسی پوشیده نیست پس باید بیش از پیش برای فعال نگه داشتن آنها تلاش کرد.

کریمیان همچنین با تاکید بر ضرورت آماده ساختن جوانان دربرابر جنگ نرم دشمن در مسجد، افزود: مسئولین مساجد وظیفه دارند جوانان را در برابر تهاجم فرهنگی پرورش داده و آنها را آماده نگه دارند.

وی بیان اینکه هیئت امنای مساجد نباید در مورد مسائل جزئی با یکدیگر اختلاف داشته باشند، ابراز داشت: هر چقدر به مردم بیشتر خدمت کنیم قدر و منزلت ‌مان بیشتر خواهد شد و باید اعضای هیئت امنای مساجد، مسجد را به محلی برای حل مشکلات مردم تبدیل کنند و جوانان را در این مکان مقدس از گناهان دور سازند.

فرمانده سپاه عاشورا همچنین با تاکید بر ضرورت نشر فرهنگ اسلامی، گفت: مساجد نقش فرهنگی بسیار مهمی دارند و باید در این خصوص برنامه های ویژه ای داشته باشیم چراکه دشمنان اسلام برای گمراهی جوانان ما نقشه های زیادی دارند.