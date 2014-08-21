مساجد پایگاهی برای پرورش روح و جان افراد/ ائمه جماعات و روحانیون باید خلق خوش داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرمهدی شامگاه چهارشنبه در همایش هیات امنای مساجد ده گانه خیابان محسنی و دروازه شهرجرد که به مناسبت روز جهانی مساجد در مسجد حاج علی خیابان محسنی برگزار شد، افزود: پیامبر اکرم (ص) با ورود به مدینه برای اجتماع مردم، اولین مسجد را در مرکز شهر احداث کرد.

وی با بیان اینکه مسجد اولین و اصلی ترین پایگاه تجمع مسلمانان است، گفت: پس از برپایی مسجد همه تجمعات در این اماکن مقدس انجام می شد.

رئیس حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران نیز با حضور و تجمع مردم در مساجد آغاز شد، اضافه کرد: مردم در زمان جنگ با حضور در مساجد و برگزاری جلسات و بیان نظرات بسیاری از مسایل و مشکلات روز را مورد بحث قرار می دادند.

حجت الاسلام میرمهدی با تاکید بر اینکه امروز نیز مساجد باید پایگاه اصلی تجمع مسلمانان باشند، اظهار کرد: با وجود جنگ نرم و تلاش های دشمن در راستای انحراف افکار نوجوانان و جوانان، امروز باید در جهت جذب این قشر به مسجد تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه در زمان انقلاب مردم با حضور در مساجد و بسته بندی کمک ها برای کمک به رزمندگان اسلام تلاش های درخوری تا پیروزی انقلاب انجام می دادند، تصریح کرد: امروز جنگ همچنان ادامه داشته و با افکار و ذهن نوجوانان و جوانان مرتبط است.

رئیس حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک ادامه داد: امروز تلاش در مساجد باید مقابله با جنگ نرم دشمن باشد و تنها راه آن جذب جوانان و نوجوانان به به مساجد و آشنایی آنان با مسایل دینی و آگاه کردن آنان از توطئه های دشمنان است.

حجت الاسلام میرمهدی با تاکید بر اینکه مسجد جایگاه اصلی برای تقویت زیربنای فکری افراد به واسطه عبادتی است که در آن برپا می شود، اضافه کرد: اگر مساجد جایگاه اصلی خود را در زندگی افراد پیدا کنند علاوه بر پرورش روح و جان، نقش تربیتی نیز برای آنها به همراه دارد.

وی با اشاره به نقش کلیدی مساجد در پرورش روح و جان افراد، اظهار کرد: مسجد انسان را در مسیر کمال قرار داده و ارتباط با مسجد از رفتن جوانان به مسیر غیر خدا پیشگیری می کند.

رئیس حوزه علمیه امام خمینی (ره) با بیان اینکه نماز عبادتی است که انسان را از فحشاء و منکر نگه داشته و معرفت را در انسان افزایش می دهد، گفت: اقامه نمازهای یومه انسان را از یاد خدا غافل نمی کند.

ائمه جماعات و روحانیون باید خلق خوش داشته باشند

حجت الاسلام میرمهدی با تاکید بر اینکه روحانیون مستقر در مساجد روش ها و آموزش های لازم در حوزه تبلیغ را فرا گرفته اند، تصریح کرد: در حوزه مسائل دینی و حتی جذب نوجوانان و جوانان به مساجد، روحانیت و ائمه جماعات با روش های خود می توانند این مهم را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگ رجوع به مساجد به عنوان پایگاه های دینی، در بین اقشار جامعه ترویج داده نشده، افزود: اماکن عمومی و برخی تشکیلات اداری نمازخانه ندارند و گاهی نماز جماعت هم برگزار نمی شود.

رئیس حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هیئت امنای مساجد وظیفه اصلی خود را فراموش کردند، خاطرنشان کرد: ماهیت تشکیل هیئت امنا در راستای رفع مشکلات فیزیکی و ساختمانی مساجد است.

حجت الاسلام میرمهدی ادامه داد: متاسفانه هیئت امنا وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و در امور دینی و تبلیغی و حتی نفی یا اخراج ائمه جماعات نیز مداخله می کنند، که باید این مشکل رفع شود.

وی با اشاره به ساخت شهرک های با جمعیت بالا در شهر بدون توجه به جانمایی صحیح مساجد، گفت: اول باید مساجد ساخته شود و با محوریت مساجد افراد ساکن شوند.

رییس حوزه علمیه امام خمینی (ره) اراک با تاکید بر نقش کلیدی ائمه جماعات و هیات امنای مساجد در جذب جوانان و نوجوانان و حتی نونهالان، اظهار کرد: روی خوش و خلق نیکو بهترین ابزار برای جذب افراد به ویژه نوجوانان و جوانان به مساجد و تداوم در حضور آنان است.

مساجد پایگاه اصلی انقلاب اسلامی و محل وحدت مسلمانان است

به گزارش مهر، محمدرضا رضایی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک، در این همایش با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از مساجد آغاز شد، گفت: مساجد پایگاه انقلاب اسلامی و محل وحدت و یکپارچگی مسلمانان است.

وی با تاکید بر اینکه مردم با حضور در مساجد و تشکیل بسیج در این مکان های مقدس فعالیت های درخوری در پشت جبهه انجام می دادند، اضافه کرد: مساجد پایگاه مهمی برای حضور مردم و تشکیل جلسات در زمان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک نقش ماهواره در بروز ناهنجاری‌های اجتماعی را اساسی دانست و اظهار کرد: ماهواره‌ها موجب افزایش معضلات و ناهنجاری‌هایی مانند بد حجابی در جامعه شده و جنگ نرم را پیش می برند.

رضایی با تاکید بر اینکه حضور در مساجد بسیاری از مشکلات پیش روی افراد را کاهش می دهد، اضافه کرد: از پیامدها و معضلات برنامه‌های ماهواره‌ای می‌توان به فقر فرهنگی، کاهش دادوستدهای عاطفی و اجتماعی در روابط انسان‌ها با یکدیگر، رنگ‌باختگی ارزش‌های انسانی و باورهای مذهبی اشاره کرد.

وی نقش روحانیت و هیات امنای مساجد را در جذب و حضور قشر نوجوان و جوان در این مکان های مقدس ضروری دانست و تصریح کرد: مساجد تنها پایگاه وحدت مسلمان است که مسلمان جهان در زمان نمازهای یومه در آن تجمع می کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک ادامه داد: اکنون در مساجد جلسات قرائت قرآن، جلسات و همایش های گوناگون و در ایام مختلف انجام می شود و باید تداوم داشته باشد.

سیدعلی اکبر حسینی، فرمانده پایگاه مقاومت شهید مدنی، نیز در این همایش طی سخنانی حضور نوجوانان و جوانان در مساجد را نقطه عطف آگاهی و بصیرت افزایی آنان دانست و افزود: این قشر با حضور در مساجد علاوه بر آگاهی از مسایل دینی، به مسایل روز نیز آگاه شده و از مشکلات و مسایل پیش رو در امان می مانند.

وی با بیان اینکه امروز اولویت فعالیت های اقشار جامعه هدایت جوانان و نوجوانان در مسیر صحیح است، گفت: مساجد پایگاه وحدت اسلامی و بهترین مکان برای حضور سالم افراد است.

