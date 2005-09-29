به گزارش خبرنگاراعزامي "مهر" در اين جلسه آخرين تغييرات فني و داوري كه از سوي فدراسيون بين المللي شنا اعلام شده به اطلاع تيم هاي حاضررسيد.

همچنين در اين جلسه تركيب نهايي تيم هاي شركت كننده مشخص و آيين نامه مسابقات دراختيار نمايندگان تيم ها قرارگرفت. در اين جلسه بهرام پازوكي رييس كميته فني فدراسيون شنا، محمدسادات منصوري رييس سازمان ليگ و بهزاد طباطبايي دبيرسازمان ليگ نيز حضور داشتند. در اين جلسه اعضاء كميته فني مسابقات ليگ برترشنا باشگاههاي كشور به ترتيب زير انتخاب شدند تا نسبت به نظارت بر موارد فني مسابقات و نيزاعتراضات احتمالي اقدام نمايند:

پازوكي نماينده فدراسيون ورييس كميته فني فدارسيون، سادات منصوري رييس سازمان ليگ، اسكندريون نماينده باشگاه دانشگاه آزاد زنجان ، ولي زاده نماينده باشگاه پرسپوليس.

گفتني است سومين دوره مسابقات ليگ برتر شناي باشگاههاي كشورطي روزهاي هفتم و هشتم مهرماه جاري درشيراز دنبال مي شود.