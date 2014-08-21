تکمیل 200 واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر لرستان نیازمند تسهیلات است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد خاکی پور شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان که با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی برگزار شد در این رابطه اظهار داشت: تعداد واحدهای مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر استان لرستان سه هزار و 820 واحد بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا تا کنون حدود سه هزار و 400 واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان افزود: در چهار شهر زیر 25 هزار نفر استان لرستان به 200 فقره تسهیلات برای افتتاح واحدهای باقیمانده نیاز است و انتظار داریم به این 200 واحد تسهیلات لازم داده شود.

وی بیان کرد: از سه هزار و 820 واحد مسکن مهر حدود 800 واحد سند مالکیت ندارند که 400 واحد آن مربوط به شهر اشترینان است.

خاکی پور افزود: در مابقی 13 شهر زیر 25 هزار نفر استان برای صدور سند مالکیت واحدهای مسکن مهر مشکلی وجود ندارد.

متواری بودن مدیران عامل دو تعاونی مسکن مهر لرستان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: در بحث تعاونی های مسکن مهر لرستان پیگیری های جدی صورت گرفته است که دو تعاونی مشکل دار در استان وجود دارد و مدیران عامل آن ها متواری بوده و اقدامات قضایی در مورد آن ها انجام شده است.

علی آشتاب یادآور شد: همچنین یکی دیگر از مشکلات تعاونی ها عدم استقبال مردم از واحدها به دلیل نبود مراکز آموزشی است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: همچنین تعاونی های مسکن مهر لرستان خواستار تمدید دوره مشارکت تسهیلات هستند.