طرح خروج از رکود مبنای سیاست های اقتصادی کشور تا پایان سال 93 است/ عدم فعال بودن بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی عصر چهارشنبه در جلسه‌ بررسی راهکارهای رونق اقتصادی استان کرمان که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، گفت: مدیران خوش فکر و کوشایی در استان کرمان حضور دارند که ابتکارات آنها به دیگر نقاط کشور نیز انتقال پیدا کرده است.

وی به وجود فضای صمیمی بین دولت و بخش خصوصی در استان کرمان اشاره و تصریح کرد: این امر می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی مناسب در منطقه باشد.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور همچنین از مدیران دستگاه های اجرایی استان کرمان خواست که طی جلساتی با مدیریت اتاق بازرگانی و با حضور فعالان بخش خصوصی به بررسی مشکلات اقتصادی استان پرداخته و در این خصوص راهکار ارائه نمایند.

نیلی در ادامه به طرح خروج از رکود اشاره و تصریح کرد: برای اجرای این طرح مشارکت دو سطح ملی و استانی ضروری بوده و در واقع هم افزایی این دو بخش لازمه اجرای موفقیت آمیز طرح گفته شده است.

انتقاد از عدم ارائه طرح برای خروج از رکود در دولت های گذشته

وی بخش ملی طرح خروج از رکود را شامل سیاست های ملی و مرکزی، مانند سیاست‌ گذاری های بانک مرکزی و سیاست‌ های خاص مالی در تنظیم بودجه‌ سالیانه دانست و اذعان داشت: بخش دوم این طرح در ارتباط مستقیم با استان ها و مردم است.

نیلی طرح گفته شده را مبنای سیاست های اقتصادی کشور تا پایان سال 93 دانست و افزود: رکود اقتصادی از سال 68 تا پایان سال 92 در کشور وجود داشته است اما رکودی که در سال 90 تا پایان سال 92 به وجود آمده در دوره های پیشین بی سابقه است.

وی به شرایط اقتصادی دوران هشت سال دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: در این دوران با وجود رشد منفی 9 درصدی، تورم تا این اندازه در کشور به وجود نیامد.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با انتقاد از عدم ارائه طرحی برای خروج از رکود در دولت های گذشته، افزود: طرحی که دولت تدبیر و امید برای خروج از این شرایط ارائه کرده است به لحاظ نوع نگارش و نحوه تهیه متفاوت است که این امر نشاندهنده بلوغ دولت و حساسیت بخش خصوصی نسبت به شرایط کنونی است.

وی به تحریم ها اشاره کرد و گفت: پایه اساسی مشکلات اقتصادی کشور تحریم ها نیستند بلکه برخی شرایط در موجود کشور نیز در به وجود امدن مشکلات اقتصادی تاثیرگذار بودند.

لزوم رفع مشکلات موجود در نظام بانکی

نیلی در این خصوص گفت: عدم فعال بودن بازار سرمایه، وجود فرهنگ ضد سرمایه، مشکلات موجود در نظام بانکی و موانع سرمایه ای در این امر دخیل بوده اند که باید در جهت اصلاح آنها اقدام شود.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در ادامه به گزارش دولت اشاره و تصریح کرد: مهم ترین نکته در این گزارش، تحلیل و بررسی اقدامات صورت گرفته و درس گرفتن از اشتباهات گذشته است.

وی با اشاره به انتشار این گزارش در دو بخش تحلیلی و سیاست گذاری، گفت: در بخش اول بر روی چرایی بروز رکود و در بخش دوم بر روی جهت گیری برای خروج از رکود تمرکز می شود.

نیلی با تاکید بر اینکه باید بررسی شود مشکلات ناشی از افراد بوده است یا سیاستها، ابراز داشت: باید در کنار بررسی اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور، تاثیر سیاست ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جهور، مدیریت اقتصادی کشور در دوره وفور را بدتر از دوره رکود دانست و افزود: گزارش دولت شامل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و تامین مالی و محرک‌های خروج از رکود است.

وی ثبات اقتصاد و سیاست‌های مالیاتی بین دولت و فعالان اقتصادی را از مهم ترین سیاست های اقتصاد کلان دانست و افزود: تورم و بازار ارز مهم ترین شاخص های اقتصاد کلان هستند که مربوط به بخش ملی می شود.