شیرین سازی آب دریا با خورشید/ 5 روش برای جلوگیری از زوال عقل

کشف 5 فعالیت که از زوال عقل جلوگیری می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد مغزی با فعالیت های روزمره و همینطور عادات مختلف افراد می تواند افزایش یا کاهش پیدا کند. اما محققان در جدیدترین تحقیقات خود لیستی از اعمالی که کاهش عملکرد مغز را به دنبال دارند، معرفی کرده اند.

محققان معتقدند برای افزایش و همینطور بهبود عملکرد مغزی یا به بیان دیگر افزایش هوش و استعداد باید به عواملی که در جهت عکس یعنی کاهش عملکرد مغزی عمل می کنند توجه کرد؛ براین اساس جستجو و فعالیت دائمی مغز، ممانعت از دریافت حجم عظیمی از اطلاعات، استفاده نکردن از قرص‌های خواب آور و آرام بخش، ورزش، ارتباطات اجتماعی و شرکت در گروه های دوستانه از زوال عقل جلوگیری می کند.

فناوری نانو مشکل هضم شیر را برطرف کرد

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از تولید نانوساختاری خبر داد که می تواند مشکل هضم آنزیم لاکتوز شیر را حل کند.

رسول کدخدایی گفت: این محصول به صورت نانوکپسول می تواند در این مواد غذایی به کار گرفته شود که این فناوری با همکاری دانشگاه هواوی چین در حال تولید است.

انرژی خورشیدی آب دریا را شیرین می‌کند

رئیس مرکز رشد انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت گفت: محققان دانشگاه علم و صنعت در حال طراحی آب شیرین کن هایی با صرفه جویی بالا در مصرف انرژی هستند که از طریق انرژی خورشیدی کار می‌کنند.

سید مصطفی حسینعلی پور با بیان اینکه آب شیرین کن های فعلی مصرف انرژی بالایی دارند، اظهار داشت: آب شیرین کن هایی که درسواحل جنوبی کشور برای شیرین سازی آب دریا به کار می روند، باید برق زیادی مصرف کنند تا آب را شیرین کنند؛ اما اکنون در مرکز رشد انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه علم و صنعت درحال طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه شیرین کننده آب دریا هستیم تا بتواند انرژی خیلی کمی را در فرایند شیرین سازی آب دریا مصرف کند.

5 محصول فناوری ایرانی انحصار خارجیها را شکست

به گزارش مهر، در هفته ای که گذشت در دوازدهمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترینهای پارک پردیس از 5 محصول فناورانه پارک پردیس رونمایی شد که ایران با دستیابی به دانش فنی این محصولات موفق شد انحصار خارجی ها را بشکند.

این محصولات شامل کپسول های فشاربالا، موتورهای گشتاوربالا، دستگاه همودیالیز، ربات های بازرسی شبکه های لوله انتقال سیال و بسته های آموزشی الکترونیک، اپتیک و مخابرات است.

وای فای با سرعت 512 کیلوبیت به خانه روستاییان می رود

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از واگذاری اینترنت بی سیم با تکنولوژی وای فای در 8 هزار روستای کشور خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه اینترنت پرسرعت بی سیم را با حداقل سرعت 512 کیلوبیت در ثانیه به روستاهایی که تاکنون امکان واگذاری اینترنت وجود نداشته است، می بریم.

حسن رضوانی از اتمام مراحل تدوین پیش نویس اولیه پروژه اینترنت پرسرعت بی سیم روستایی خبر داد و تاکید کرد: به زودی مناقصه اجرای این پروژه برگزار می شود.

روباتهای ایرانی روی گیربکس خودرو کار گذاشته می شوند

اتوماتیک سازی دنده های خودرو توسط روبات هایی که بر روی گیربکس خودرو کار گذاشته می شوند، خودرو را با کمترین هزینه دنده اتوماتیک می کند.

فرامرز امیری مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده سیستم انتقال قدرت دستی اتوماتیک شده گفت: ما موفق به ساخت سیستمی شدیم که با هزینه کم می توان خودرو را اتوماتیک کرد؛ سیستم انتقال قدرت دستی اتوماتیک شده، نوعی هیدرولیک معمولی است که به صورت روبات هایی بر روی گیربکس معمولی می نشیند و عمل تعویض دنده را انجام می دهد در صورتیکه گیربکس معمولی خودرو هیچ تغییری نمی کند.

گوشی های وارداتی باید توسط اپراتورهای موبایل رجیستر شوند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه این وزارتخانه برای رفع مشکل قاچاق گوشی های موبایل خبر داد و گفت: قرار است مصوبه ای تدوین شود تا با همکاری اپراتورهای موبایل تمامی گوشی هایی که وارد کشور می شوند ابتدا به ثبت رسیده و رجیستر شوند.

وی ادامه داد: از سازمان تنظیم مقررات خواسته ایم با توجه به آنکه حجم زیادی از موبایل هایی که در دست مردم قرار دارد وارداتی است ساز و کاری تهیه شود تا این گوشی ها در شبکه ارتباطی کشور به ثبت برسد و با همکاری اپراتورها بتوانیم در این بخش ساماندهی داشته باشیم که یکی از اقدامات مدنظر رجیستر گوشی های وارداتی قبل از استفاده مردم خواهد بود.