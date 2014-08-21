اختصاص 12 هزار میلیارد ریال برای توسعه فعالیت های مخابراتی استانهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم ابراهیمی صدرآبادی چهارشنبه شب در آیین افتتاح پروژه های مخابراتی در آذربایجان غربی اظهارداشت: همچنین برای اجرای فعالیت های حوزه تلفن همراه، 25 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که امیدواریم بتوانیم در این خصوص جذب نقدینگی کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین فعالیت های شرکت مخابرات ایران، تلاش برای دریافت مجوز فعالیت 3G در کشور است که امیدوار هستیم در این خصوص نیز موفق باشیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ادامه به ظرفیت های مناسب آذربایجان غربی در حوزه مخابرات اشاره کرد و ادامه داد: توسعه شبکه های تلفن ثابت و همراه و همچنین ارتقای شاخصه های برخورداری از اینترنت پرسرعت از جمله موارد ارتقای ارتباطی این استان به شمار می روند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در این مراسم گفت: درحال حاضر، 56 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور وجود دارد.

محمود خسروی افزود: با این میزان شبکه فیبر نوری ایجاد شده، تمامی شهرهای اصلی کشور از این طریق به همدیگر متصل شده اند

وی عنوان کرد: شرکت زیرساخت در راستای فراهم کردن زیرساختهای حوزه ارتباطات در کشور ایجاد شده که نگاه ویژه ای به این بخش در دولت تدبیر و امید صورت می گیرد که امیدواری ها را برای توسعه بیش از پیش خدمات این بخش افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور اضافه کرد: سرمایه گذاران علاقه خاصی به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت ندارند و بیشتر در سرویس های مخابراتی سرمایه گذاری می کنند که این امر، اهمیت حضور دولت در بخش زیرساخت را نشان می دهد.

در این آیین، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 113 پروژه این حوزه در شهرستانهای مختلف آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.