برخی واحدهای تخریب شده زلزله هنوز نیاز به بازسازی دارند/ جشنواره تئاتر اقدامی برای برای کاهش آلام روحی کودکان

رضا صدیقی پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه دو سال از زمان وقوع زلزله در شهرستان اهر می گذرد، اما برخی از واحدهای مسکونی و ساختمان های دولتی تخریب شده تاکنون بازسازی نشده که این موضوع نیازمند توجه مسوولان مربوط است.

فرماندار شهرستان اهر از ساخت و ساز کامل واحدهای مسکونی و مدارس خبر داد و افزود: با توجه به اولویت بازسازی واحدهای مسکونی و مدارس در شهرستان اهر به صورت کامل ساخت و ساز شده است اما در بحث زیر ساخت ها، راه های روستایی و پل ها هنوز نواقصی وجود دارد.

صدیقی خاطرنشان کرد: برخی از مساجد تخریب شده در زمان وقوع زلزله در شهرستان اهر نیز نیاز به بازسازی است.

وی با اشاره به میزان خسارت در زمان وقوع زلزله در شهرستان اهر گفت: بر اساس برآورد حدود سه هزار میلیارد ریال در زمان وقوع زلزله به شهرستان اهر خحسارت وارد شده است.

وی همچنین در ادامه افزود: این برآورد بر اساس طرح های اجرایی و ساخت و سازهای صورت گرفته در این شهرستان بوده است.

فرماندار شهرستان اهر با بیان اینکه اداره کل بنیاد مسکن استان بیشترین مسوولیت را در زمان زلزله داشت، اظهار داشت: در زمان زلزله هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه بسیج و نیروی انتظامی نقش آفرینی کردند.

صدیقی در پایان از برگزاری جشنواره تئاتر در شهرستان اهر خبر داد و گفت: برای کاهش آلام روحی کودکان جشنواره تئاتر از دیروز (چهارشنبه) در این شهرستان آغاز شده است.