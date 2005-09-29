پايان تدوين اساسنامه ITI يك هفته عقب افتاد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" با ارائه پيشنهاداتي از سوي برخي از اعضاي هيات تدوين اساسنامه ITI (مركز بين المللي تئاتر) نگارش آن پيش از زمان تعيين شده به طول انجاميد. يكي از اعضاي اين هيات خبر از پايان تدوين اساسنامه در اين هفته داده بود كه با بررسي و تعامل اعضا بر روي بخش نهايي كار تدوين آن تا هفته آينده به تعويق افتاد.

به گفته "حميد مظفري"، هفته آينده مراحل تدوين اساسنامه به پايان خواهد رسيد.

پس از اتمام تدوين، اين اساسنامه در مجمع عمومي مطرح خواهد شد و در اختيار هنرمندان تئاتر قرار خواهد گرفت و پس از انجام راي گيري به تصويب خواهد رسيد.

دكترمسعود دلخواه، دكترفرشيد ابراهيميان، دكترمحمد رضا خاكي، بهزاد فراهاني، آتيلا پسياني،مريم معترف، منصورخلج،محمد يعقوبي ،حميد مظفري و كاظم هژير آزاد از اعضاي هيات تدوين اساسنامه ITI هستند.



