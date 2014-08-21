همایش اخلاق شهروندی و کرامت انسانی در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همایش اخلاق شهروندی و کرامت انسانی با حضور جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی، اندیشمندان، روحانیون، مبلغین و فرهنگیان شهرستان ورامین در سالن همایش های اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.

در این همایش دکتر حسین کریمی نیا از اندیشمندان و اساتید برجسته دانشگاه با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق شهروندی و کرامت انسانی در سطح جامعه، به پرسش ها و دغدغه های روحانیون و مبلغین در این زمینه پاسخ داد.

حجت الاسلام رضا غلامی در حاشیه این همایش و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رعایت کرامت انسانی و احقاق حقوق شهروندی یکی از دغدغه ها و رسالت های دولت و ملت های مختلف جهان است و بخشی از بودجه کشورها به این امر اختصاص پیدا می کند.

اخلاق شهروندی در جامعه اسلامی از جایگاه رفیعی برخوردار است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ورامین افزود: رعایت اخلاق شهروندی و کرامت انسانی در آیین و مکتب اسلام نیز از جایگاه رفیع و مهمی برخوردار بوده به طوری که آیات قرآن کریم نسبت به این موضوع اشاراتی داشته است.

وی ادامه داد: اهل بیت عصمت و طهارت نیز در روایات مختلف و همچنین در طول حیات پربرکتشان، همواره اصحاب و پیروان خود را به رعایت اخلاق شهروندی و ضرورت احقاق کرامت انسانی دعوت کرده اند که این نشان دهنده اهمیت این دو موضوع در اسلام است.

غلامی اضافه کرد: خداوند در قرآن کریم، انسان را به عنوان اشرف مخلوقات معرفی می کند که نسبت به سایر موجودات از مرتبه و درجه بالاتری برخوردار بوده به همین خاطر باید کرامت این موجود در عرصه های مختلف حفظ شود.

اخلاق و کرامت انسانی در جوامع غربی بی اعتبار است

این مسئول بیان داشت: اگرچه غرب خود را مدعی اخلاق مداری و رعایت حقوق انسانی می داند اما جنایاتی که از سوی برخی دولتمردان و حتی شهروندان کشورهای اروپایی بر ضد مردم خود صورت می گیرد، نشان می دهد که این موضوع تا چه حد نادرست است.

وی گفت: جنایات آمریکا در کشورهای نظیر عراق و افغانستان در زمان کنونی و جنگ هیروشیما در گذشته و اقدامات اسرائیل بر ضد مردم بی دفاع و مظلوم غزه نشان دهنده بی اعتبار بودن اخلاق و کرامت انسانی در جوامع غربی است.

غلامی تأکید کرد: حقوق شهروندی و کرامت انسانی به این معناست که باید همه مردم در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از حقوق یکسان و برابری برخوردار باشند که نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر نظریات اسلام توانسته در این زمینه به عنوان الگویی بی بدیل در جهان شناخته شود.

این کارشناس مذهبی یادآور شد: کرامت انسانی در تعالیم حیات بخش کلام وحی، به منظور رسیدن به قرب الهی تعریف می شود به همین خاطر اخلاق شهروندی و کرامت انسانی در جامعه اسلامی به صورت الهی تبیین می گردد که تعالی و رشد فرد را به ارمغان خواهد آورد.