افرادي كه دندان عقل دارند زودتر به بيماري لثه دچار مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، بررسي محققان دهان و دندان بر روي 254 نفر از افراد بالغي كه دندان هاي عقل خود را نگه داشته بودند نشان داد كه اين افراد بيش از ديگران با خطر بيماريهاي لثه و زايمان خطراتي كه سلامت آنها تهديد مي كنند روبرو هستند.

بر اساس اين گزارش، بررسي ها نشان مي دهد 60 درصد افراد شركت كننده كه تمامي اين افراد دندان هاي عقل خود را نگه داشته بودند، علام بيماري هاي لثه را داشتند.

بر پايه اين گزارش، دندان هاي عقل آخرين سري دندان هاي انسان است كه معمولا در 17 تا 25 سالگي در مي آيد و كشيدن يا نگه داشتن آنها همواره از موضوعات بحث انگيز دندانپزشكان و متخصصان دهان و دندان به شما مي آيد.

بر اساس اين گزارش، بيماريهاي لثه زماني كه باكتري ها در بافت محافظ دندان رشد كرده و بروز مي كند، حفره هايي را در اطراف ريشه هاي دندان مجاور ايجاد مي كند كه علاوه بر فساد دندان و لثه موجب ايجاد خطرات جانبي نظير خطر پيچيدگي هاي زايمان مي شود.