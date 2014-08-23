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۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

در اشتهارد/

دوستداران حیات وحش آهوی بالغ را تحویل دادند

دوستداران حیات وحش آهوی بالغ را تحویل دادند

اشتهارد - خبرگزاری مهر: دوستداران محیط زیست و حیات حیاش، آهوی بالغ را پس از تیمار به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اشتهارد تحویل دادند.

علی ناصری در گفتگو با مهر، با اعلام ین خبر گفت: طی روزهای گذشته یک راس آوی نر بالغ پس از اینکه توسط یک دامدار تیمار شد، به اداره حفاظت محیط زیست اشتهارد تحویل داده شد.

وی افزود: این حیوان برای بررسی وضعیت سلامت به صورت موقت به مجتمع فرهنگی آموزشی ایثار ساوجبلاغ تحویل داده شد.

ناصری ضمن تشکر از همیاران و دوستداران محیط زیست از همیاران محیط زیست به عنوان مامورینی گمنام یاد کرد که بدون هیچ گونه توقع، از محیط زیست کشور صیانت می کنند و اظهار داشت: همیاران محیط زیست در پیشگاه خداوند متعال دارای اجری عظیم هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشتهارد در پابان با اشاره به ممنوع بودن حمل، نگهداری، عرضه و فروش جانوران وحشی بدون کسب پروانه و مجوز از سازمان محیط زیست یادآور شد: این عمل جرم تلقی می شود و برای متخلفین جزای نقدی و حبس تا شش ماه در قانون پیش بینی شده است.

کد مطلب 2354485

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