دوستداران حیات وحش آهوی بالغ را تحویل دادند

علی ناصری در گفتگو با مهر، با اعلام ین خبر گفت: طی روزهای گذشته یک راس آوی نر بالغ پس از اینکه توسط یک دامدار تیمار شد، به اداره حفاظت محیط زیست اشتهارد تحویل داده شد.

وی افزود: این حیوان برای بررسی وضعیت سلامت به صورت موقت به مجتمع فرهنگی آموزشی ایثار ساوجبلاغ تحویل داده شد.

ناصری ضمن تشکر از همیاران و دوستداران محیط زیست از همیاران محیط زیست به عنوان مامورینی گمنام یاد کرد که بدون هیچ گونه توقع، از محیط زیست کشور صیانت می کنند و اظهار داشت: همیاران محیط زیست در پیشگاه خداوند متعال دارای اجری عظیم هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشتهارد در پابان با اشاره به ممنوع بودن حمل، نگهداری، عرضه و فروش جانوران وحشی بدون کسب پروانه و مجوز از سازمان محیط زیست یادآور شد: این عمل جرم تلقی می شود و برای متخلفین جزای نقدی و حبس تا شش ماه در قانون پیش بینی شده است.