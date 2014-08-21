مازندران پایلوت " دهکده سلامت" در اکو شود/ بازبینی در سند چشم انداز توسعه استان

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت اکو اظهار داشت: در سالهای گذشته در مازندران برغم داشتن جمعیت دانش آموخته و ظرفیت های مناسب در حوزه گردشگری، برنامه ریزی و تدابیرلازم برای گسترش گردشگری، به ویژه گردشگری سلامت صورت نگرفته است.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به مکانیزه شدن و شرایط موجود، بخش کشاورزی به تنهایی قادر به برآورده کردن انتظارات اشتغالزایی نیست و باید عقب ماندگی تاریخی در بخش گردشگری را هرچه زودتر بر طرف کرد.



وی تصریح کرد: با اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت تدبیر و امید تعاملات بین کشورهای دنیا با ایران در حال افزایش است و به دنبال آن تمایل گردشگران به ویژه گردشگران سلامت برای حضور در کشورمان با توجه به تعرفه های مناسب خدمات درمانی را شاهد خواهیم بود.



وی بیان داشت: باید شرایط از جمله تسریع در دادن ویزا نیز برای حضور گردشگران حوزه سلامت فراهم شود که در این زمینه با توجه به مسایل سیاسی رایزنی ها از سوی نمایندگی های امورخارجه در استان و سفرای ایران در سایر کشورهای دنیا انجام خواهد گرفت.



وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه کشور، افزود: با بررسی های انجام گرفته سند چشم انداز توسعه مازندران موردبازبینی قرارگرفته است وراهبردهای اساسی آن در شورای برنامه ریزی استان مصوب شده است.



وی ادامه داد: یکی از بندهای مهم این برنامه موضوع صنعت گردشگری نوین است که علاوه بر افزایش درآمد ناخالص و سرانه مازندران و اشتغالزایی، صنعتی پاک و سبز نیز محسوب می شود.



معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران از مجمع نمایندگان و سایر نهادهای تاثیرگذار خواست که با توجه ویژه به صنعت گردشگری مازندران در برنامه ششم توسعه کشور ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری استان را شکوفا کنند.



احسانی همچنین به استقبال خوب از کنفرانس گردشگری سلامت در رامسر اشاره کرد و گفت: با حضور نمایندگان وسفرای کشورهای عضو اکو مسایل حوزه گردشگری سلامت بررسی و پیشنهادهای علمی و راهکارهای عملی خوبی مطرح شد که در 20 بند مکتوب شد که یکی از بندهای آن انتخاب مازندران به عنوان پایلوت دهکده سلامت بود.



وی تصریح کرد: در این راستا مسوولان باید تغییر روش دهند و از وضعیت پاسخگوی منفعلانه خارج و به سمت پاسخگوی مسوولانه گام بردارند و همه دست اندرکاران در حوزه مختلف همچون دانشگاهی، اقتصادی و رسانه ای خواست با تمام توان در فراهم کردن شرایط به نحو مطلوب حرکت کنند.