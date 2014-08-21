جريان هاي فرصت طلب فرهنگ را نشانه گرفته اند/ برخي افراد پياده نظام دشمن مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله احمد علم الهدي ظهر پنچشنبه در دهمين همايش سراسري مديران كانون ها و اعضاي شوراي سازمان بسيج فرهنگيان كشور اظهار كرد: فرهنگ بستري است كه تمام جريان هاي قدرت ياب و فرصت طلب آن را نشانه گرفته اند و براي آدم هايي كه موقعيت سياسي موضوعيت دارد به هر قيمتي كه شده پياده نظام دشمن مي شوند تا قدرت را تصرف و تصاحب كنند.

بسيجيان فرهنگي مدافعان حريم دين و ولايت

وي ادامه داد: بسيجيان فرهنگي به عنوان مدافعان حريم دين و ولايت در خاكريز اول مقابله با تهاجم دشمن قرار دارند و نام آنان همچون مجاهدان في سبيل الله در دفتر سربازي و خدمتگذاري امام زمان (عج) ثبت و ضبط مي شود.

وي خطاب به بسيجيان فرهنگي، ادامه داد: شما نيروهاي انسان ساز و فعال در عرصه كار و فرهنگ هستيد و در نقش يك عنصر فرهنگي به عنوان يك كارگزار انسان ساز مسائل ديني را باور داريد، در حقيقت رسالت ديني براي خود قائل شده ايد و در عرصه دفاع از دين و انقلاب پاي حرف خود ايستاده ايد.

آيت الله علم الهدي افزود: شما كارنامه داريد و كارنامه تان در گذشته انسان سازي بوده و بايد ببينيد تاكنون چه ميزان نيرو براي دفاع از مكتب دين و اسلام تربيت كرده ايد.

وي با تاكيد بر اينكه همه ما بر اساس باورمندي و برمبناي اعتقاد خود بايد از ارتباط با امام زمان (عج) استفاده كنيم، تصريح كرد: بسيجيان همواره در سنگر دفاع از دين ايستاده اند و در مقابل تهاجمات دشمنان در عرصه مباني فكري، فرهنگي و اقتصادي مقاومت كرده اند اما يك بسيجي فرهنگي بايد برنامه ها و نقشه راه آينده خويش را نيز ترسيم كند.

جريان هاي فرصت طلب و قدرت طلب در عرصه سياست انقلاب وارد شده اند

امام جمعه مشهد با اشاره به جريان هاي فرصت طلب عنوان كرد: امروز جريان هاي فرصت طلب و قدرت طلب در عرصه سياست انقلاب وارد شده اند تا به وزارت و وكالت برسند و از هر گونه مزدوري و ارتباط و دست دادن با دشمنان اسلام نيز ابايي ندارند و تمام كارهايي كه انجام مي دهند براي رسيدن به قدرت است.

آيت الله علم الهدي گفت: فرهنگ بستري است كه تمام جريان هاي قدرت ياب و فرصت طلب آن را نشانه گرفته اند و براي آدم هايي كه موقعيت سياسي موضوعيت دارد به هر قيمتي كه شده پياده نظام دشمن مي شوند تا قدرت را تصرف و تصاحب كنند.

خيزشگاه تمام قدرت طلبان فرهنگ جامعه است

عضو مجلس خبرگان رهبري با اعلام اينكه خيزشگاه تمام قدرت طلبان فرهنگ جامعه است، تاكيد كرد: همه قدرت هاي دنيا در خارج از كشور نيز سالهاست دست به دست هم داده اند و با تكيه بر عوامل مزدور و جريان هاي سياسي مي خواهند اسلام و دنيا را براندازي كنند و در چنين شرايطي بسيج به عنوان حوزه اي كه نيروي انساني تربيت مي كند بايد موضع آينده خود را در برابر دشمن مشخص و معين كند.

موقعيت امروز كشور با گذشته متفاوت است

وي ادامه داد: موقعيت امروز كشور با گذشته متفاوت است طوري كه در حال حاضر قدرت طلبان و فرصت طلبان فرهنگ را بستر قدرت خويش قرار داده اند لذا در چنين شرايطي بسيجيان فرهنگي، پاسداران عرصه فرهنگ هستند و آنان در حوزه تعليم و تربيت بايد به گونه اي عمل كنند كه دانش آموزان در جريان تنظيم قدرت به دام قدرت ياب ها نيفتند.

وي تاكيد كرد: اگر قرار باشد دانش آموزان اردوكشي سياسي كنند و مسئولين تماشاچي باشند آنگاه اسلام در خطر مي افتد زيرا سرنوشت اسلام به سرنوشت نظام گره خورده است.

آيت الله علم الهدي با اشاره به اينكه يك بسيجي بايد واقعيت ها و شرايط روز را درك كند، اظهار كرد: موقعيت ما در انقلاب و دفاع از اسلام نقطه عطف تاريخ است و امروز جمهوري اسلامي در پيچ تاريخي قرار دارد و در اين مسير كارنامه و عملكرد گذشته ما و برنامه هاي آينده به روشني ديده مي شود.