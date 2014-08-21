خیران عرصه سلامت در شیراز تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله سيد علي اصغر دستغيب رئيس هيئت امناي مجمع خيران تامين سلامت فارس ظهر پنجشنبه در دوازدهمين اجلاس ساليانه مجمع خيرين فارس بيان كرد:در حال حاضر شاهد هستيم پس از گذشت عمر12 ساله فعاليت مجمع خيرين تامين سلامت اقدامات مطلوب درماني در قطب پزشكي از سوي خيرين رقم بخورد تا باعث شود مقام معظم رهبري تاكيد وي‍ژه اي به مسئولين داشته باشند تا مجمع خيرين فارس را الگو در سطح كشور قرار دهند.

وی بابيان اينكه موضوع مسئله بهداشت ودرمان در حال حاضر جزو موضوعات مهم در جامعه به شمار مي رود، افزود: هرگاه در زمينه درماني نياز به حمايت خيرين بوده آنان نسبت به اين موضوع مهم مساعدت وي‍ژه اي داشته وباعث شود تحولات قابل توجهي در بخش درماني استان باشيم.

آيت الله دستغيب بااشاره به اقدامات خير خيرين در تمامي عرصه اي اجتماعي گفت: نيك انديشاني كه در امور خير اقدام شايسته اي را انجام مي دهند،آنان در اين دنيا وآخرت باقيات وصالحات به جا مي گذارند.

در ادامه نيز مديرعامل مجمع خيرين تامين سلامت فارس از قائم مقام وزير بهداشت ودرمان كشور خواست بستر هاي لازم را براي الگو قراردادن اين مجمع در سطح كشور قرار گيرد تا تمامي كشور از اقدامات خير خيران در امر درمان برخوردار شوند.

دكتر علي اكبر رامجردي با بيان اينكه امسال خوشبختانه با حمایت چشمگیر خیرین عرصه سلامت در استان فارس، توانستیم افزایش 20 درصدی کمک خیرین در امردرمان شاهد باشيم، افزود: با وجود تمامی مشکلات اقتصادی که امروزه تمامی خیرین با آن روبرو هستند ولی این امر مانع کمک آنان نشده و این در حالی است که نه تنها تعداد خیران افزایش یافته بلکه امروزه شاهد هستیم سن خيرين تامين سلامت كاهش يافته است.