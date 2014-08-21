تقويت كاركردهاي رسانه براي توسعه گردشگري ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر، مصيب اميري ظهر پنجشنبه در نشست تخصصي ارتباطات و گردشگري، بيان كرد: تصويرسازي از امكانات، قابليتها و جاذبه هاي گوناگون يك مكان است كه فرد را به ديدن آن ترغيب مي كند و كه جز در حيطه فعاليت هاي رسانه ها جاي نمي گيرد و بر اين اساس تقويت بخش رسانه و كاركردهاي آن در توسعه حوزه هاي گردشگري ضرورت مي يابد.

وي گفت: در عصر حاضر ظهور رسانه هاي مدرن و فناوريهاي نوين نظير خطوط هواپيمايي، ماهواره و اينترنت باعث دگرگوني نحوه زندگي، كار و تفريح مردم شده است و از سوي ديگر وسايل ارتباط جمعي از طريق ابزارهاي ارتباطي بستر مناسبي را براي آشنايي با ديگر جوامع و ملتها فراهم آورده و همچنين توسعه حمل و نقل و افزايش سرعت جابه جايي در مناطق مختلف جهان، امكان مسافرت به مناطق گوناگون را در زمان كوتاه ايجاد كرده است.

مديركل ميراث فرهنگي فارس با بيان اينكه گردشگري يكي از نيازها و فعاليتهاي بشر امروزي است، اظهار كرد: بحث پيوند بين گردشگري و رسانه به عنوان يكي از موضوعات مهم و اساسي در عصر كنوني رابطه اي تنگاتنگ با توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوامع دارد.

اميري افزود: همچنين با در نظر گرفتن اين واقعيت كه رسانه ها به عنوان ابزارهاي فرهنگي نقش بي بديلي در تصويرسازي از مكانها و جاذبه هاي گردشگري براي مردم دارند، مطالعه در زمينه گردشگري بسيار ضروري و با اهميت به نظر مي رسد.

وي تاكيد كرد: وسايل جمعي به وي‍ژه تلويزيون به واسطه قابليتها و كاركردهايشان در اطلاع رساني، آموزش، سرگرم سازي، اغنا و تبليغ و به ويژه فرهنگسازي مي توانند نقش مهمي در حوزه گردشگري ايفا كنند.

مديركل ميراث فرهنگي فارس گفت: رويكرد تاثير رسانه ها با تمركز بر روي تحقيقات مسيرهايي را در خصوص بازاريابي و مديريت گردشگري سطوح خواهد ساخت كه بر رفتارهاي گردشگري و همچنين تبليغات گردشگري و ارتباطات موثر باشد.

اميري با عنوان اينكه مطالعه فيلم هايي كه اطلاعات مربوط به گردشگري را بيان مي كنند حوزه اي به نسبت جديد كه گاهي فيلم محرك گردشگري ناميده مي شود، گفت: اين كار در حال حاضر هم در حوزه دانشگاه و هم در حوزه صنعت در حال رشد و توسعه است و فيلم هاي محرك گردشگري را مي توان به عنوان مسافرت گردشگري به يك مقصد و يا جذب شدن به مكان يا مقصدي كه در تلويزيون، ويدئو يا صحنه سينما به نمايش در آمده است، تعريف كرد.

وي ابراز داشت: يكي از مهمترين اقداماتي كه بايد در زمينه توسعه گردشگري در ايران صورت پذيرد معرفي امكانات، قابليت و جاذبه هاي گردشگري مختلف كشور به مخاطبان داخلي و خارجي است.

مديركل ميراث فرهنگي فارس عنوان كرد: گردشگران به دنبال مقاصد جديد براي گذران اوقات فراغت هستند.

اميري گفت: رسانه ها با ايفاي نقشهاي موثر در پيشرفتهاي كمي و كيفي در ابعاد گوناگون و توسعه ارتباطات از جوانب مختلف طلايه داران جنبش گردشگري به شمار مي روند و اقداماتي مانند نياز سنجي، ترغيب، اغنا و آگاه سازي ارتباطات موثر و بهره گيري از فناوريهاي نوين در حوزه رسانه است كه بسياري از كشورها را در زمره برترينها در زمينه جذب گردشگر در جهان قرار داده است.

وي بيان كرد: بعضي از كشورها گردشگري را به عنوان يكي از اركانهاي اقتصادي خود برگزيده اند.، به خوبي ار روشهاي علمي و كارشناسانه در زمينه هاي برقراري ارتباطات و چگونگي عرضه و ايجاد تقاضا و ترغيب و آگاه سازي مطلع هستند بنابراين فراهم كردن بسترهاي پژوهش در زمينه هاي ياد شده براي تقويت گردشگري كشور ضرورت دارد.

مديركل ميراث فرهنگي فارس گفت: در بازاريابي گردشگري يكي از مشكلترين مراحل انتخاب مقصد مناسب است.

اميري با عنوان اينكه بيشتر مردم از جاذبه هاي ديدني محل سكونت و شهرهاي اطراف خود اطلاع كمي دارند، ادامه داد: آنها پيش از مسافرت يا اطلاعات محدودي درباره هدف مقصد دارند يا اصلا اطلاعي در اين زمينه كسب نكرده اند.

وي اظهار كرد: كشورها و فرهنگها مقاصد گردشگري متفاوتي هستند كه با توجه به تصويري كه از رسانه ها از آنها ارائه مي دهند مي توانند منجر به ترغيب ييا بي ميلي فرد يا افراد نسبت به مسافرت به مكان مورد نظر شوند.

مديركل ميراث فرهنگي فارس در پايان تاكيد كرد: با توجه به رابطه تنگاتنگ رسانه ها با صنعت گردشگري و نياز مبرم اين صنعت به اطلاعات فراگير و جامع در زمينه هاي گوناگون همكاري كارشناسان و صاحب نظران حوزه هاي مختلف براي ارتقا شيوه هاي علمي و كارشناسانه فعاليت هاي گردشگري بسيار ضروري است.