اجرای تئاتر و کنسرت های موسیقی امروز و فردا تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر ، تالار وحدت و مجموع اجراهای تئاتر و کنسرت های موسیقی و کلیه برنامه های هنری که زیر نظر معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که روی صحنه هستند امروز 30 و جمعه 31 مردادماه به مناسب شهادت امام جعفر صادق(ع) تعطیل است.

بر همین اساس نمایش‌های «ترانه‌های محلی» به کارگردانی محمد رحمانیان در تالار اصلی (اعم از نوبت اول و دوم اجرا)، «ننه دلاور و فرزندان او» به کارگردانی زهرا صبری در تالار چهارسو، «در همین نزدیکی» به کارگردانی جلال تجنگی در تالارسایه و «بالستیک زخم» در کارگاه نمایش روی صحنه نخواهند رفت.